Tüm otelleri yeşil olacak

Sürdürülebilir turizm kapsamında hayata geçirdiği projeler ile birçok ilke imza atan Dedeman Hotels & Resorts International, CK Enerji ile yaptığı iş birliğiyle birlikte bundan böyle Türkiye’deki tüm otellerinde kullandığı enerjinin yüzde 100’ünü yeşil enerji kaynaklarından karşılayacak. Sıfır karbon emisyonu hedefiyle yapılan anlaşma sonucunda tüm otellerine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alan marka, CK Enerji ile yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen Türkiye’nin ilk turizm markası oldu.

Küresel ısınmanın yarattığı iklim krizi, dünyanın sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluştururken, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artmakta. Fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve aynı anda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Dedeman Hotels & Resorts International, çevresel etkileri yönetmek, karbon emisyonunu azaltmak, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla, CK Enerji ile iş birliğine giderek yurtiçi otellerinin tamamında tüketilen elektriğin, yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini hayata geçirdi.

Yıllık 20 milyon KWh’lik Elektrik Tüketimi, Yeşil Enerjiden Sağlanacak

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile sürdürülebilir bir dünya için attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Dedeman Hotels & Resorts International Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Serdar Küçükyıldız “İklim krizinin etkilerini her yıl çok daha ağır hissediyor, dünyamız için sürdürülebilirlik kapsamında çeşitli projeler üretiyoruz. CK Enerji ile yaptığımız anlaşmamızla birlikte otellerimizde kullanmış olduğumuz elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından alıyor olacağız. Aldığımız bu karar ile tüm yurtiçi otellerimiz, uluslararası geçerliliği bulunan bir sertifikasyon sistemi olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı (I-REC) almış oldu. Dedeman Hotels & Resorts International olarak, fosil yakıt, doğal gaz, kömür gibi kaynaklardan üretilen elektriğin karbon salınımını yüzde 99’un üzerinde azaltmış olma hedefimizin yanında, yıllık 20 milyon KWh’yi bulan elektrik tüketimimizin tamamını yeşil enerji kaynaklarından karşılayacağız. Kurmuş olduğumuz ‘Dedeman Sürdürülebilirlik Komitesi’ çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerimiz neticesinde sürdürülebilir bir dünya yaratmayı kendimize misyon ediniyor ve çevreye duyarlı projeler hayata geçiriyoruz. Hem doğanın bize sunduğu kaynakları kullanan hem de bu kaynaklarla insanlar için hizmet üreten bir zincir olarak birinci önceliğimiz doğadan aldığımızı, doğaya geri vermek. Altını sürekli çizdiğimiz gibi, sürdürülebilir bir hayatı hedefliyorsanız gelecek nesilleri mutlaka düşünmek zorundayız“ değerlendirmesinde bulundu.

Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi I-REC’i müşterileri için temin ettiklerini kaydeden CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, “Küresel iklim krizi artık kaybedilecek zamanımız kalmadığını gösteriyor. Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşu CK Enerji olarak biz de bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde Dedeman Hotels & Resorts International, otellerinin elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını gösteren I-REC sertifikasını aldı.” diye konuştu.