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Turizm bayramdan sonra başlayacak

Corona virüs sonrası normalleşmek için atılması gereken adımlarla ilgili olarak çalışmalar başlarken, ilk çıkışın bayram sonrası turizm sektörüyle yapılması bekleniyor.

Turizm bayramdan sonra başlayacak
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Hükümetin, koronavirüs sonrasında atacağı adımlara ilişkin başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Çalışmalara katılan parti kurmayları, “Virüs sonrası ekonominin toparlanması için alınması gereken tedbirlerin bir bölümü uygulamaya girdi. Ancak dinamik bir süreç işliyor. Yeni tedbirler gündeme gelecek, belli kriterler uygulanacak. Salgının yüklü bir faturası olacağı kesin” değerlendirmesi yaptılar.

Salgın kaynaklı kayıpları azaltmak için ilk olarak turizm sektöründe adım atılacak. En büyük gelir kaybının yaşandığı turizm sektörünün bayram sonrasına hazır hale getirileceği belirtiliyor. Bu sektörde hızla toparlanmayı sağlamak için yeni konseptler belirlenecek. Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya göre daha avantajlı olmasını kullanacağı ve yeni bir kampanya başlatılacağı dile getiriliyor.
 
SEKTÖR SEKTÖR ANALİZ

Sektörlerin yaşadığı sorunlara ilişkin analizler sürüyor. Tek bir fabrikanın kapanmaması, işsizlik sorunun büyümemesi için acil önlemler alınacağı ve sektör sektör uygulamaya geçileceği dile getirildi. Özellikle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda yeni adımlar atacak tüm firmaların özel olarak destekleneceği belirtiliyor.
 
Tarım, gıda ve hayvancılık sektörü, tüm diğer gruplardan farklı değerlendirilecek. Stratejik önemi olan gıda sektörünün ayakta kalması için gerekli adımların atılacağı belirtiliyor.
 
DAR GELİRLİLER
 
Başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşın salgın nedeniyle kayıplarını gidermek için yeni adımlar planlanıyor. İşten çıkarma olmaması için belli sektörlere destek sağlanacak. Ekonomik kayıpları gidermek için ek vergilerin ise düşünülmediği belirtiliyor. (Hürriyet)
 

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