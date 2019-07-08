"Turizm, bölgesel kalkınmada kilit rol oynuyor"

MÜSİAD Vizyoner Anadolu Buluşmaları 102. Genel İdare Kurulu Toplantısı, “Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesi” başlığı altında Kastamonu Şube ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ümmü Gülşen Öztürk, MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Komite Başkanı Muhammet Ali Özeken, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ile iş insanları katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunduğuna dikkat çekti.



Kaan, "Anadolu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla bir araya gelerek, ortak hedeflerimiz için çalışıyoruz. MÜSİAD, bütüncül kalkınmayı sağlayabilmenin önemli koşullarından biri olan bölgesel kalkınmada kilit noktadadır. Bir yandan dünyanın her yerinde faaliyet alanlarımızı genişletiyor, diğer yandan ülkemizde güçlü bir ağ örerek her şehrimize ulaşıyoruz. Genelin yanında yerel sorunları da tespit ederek çözüm önerileri geliştiriyoruz. MÜSİAD, diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunuyor." dedi.



Konuşmasında turizmde çeşitlilik ve yenilik konularına dikkat çeken Kaan, "Her bölgemiz ve her şehrimiz, kendine has turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Bizim artık bu potansiyeli açığa çıkarmak için önümüzde hiçbir engel bulunmuyor. Bir turizm atağı gerçekleştirmek için bir an önce planlı ama hızlı şekilde harekete geçmemiz lazım. Bunu en doğru biçimde, her şehrimizi kendi özellikleriyle değerlendirerek başarmamız mümkün. Turizmde çeşitlilik ve yenilik, önümüzdeki süreçte özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan biri olmalı." diye konuştu.







"Yeni Ekonomi Programı ile ekonomimiz dengelenme sürecine girdi"



Kaan, son dönemde tüm dünyada süren siyasi hareketliliğe ve ekonomik anlamda zorlu bir döneme tanıklık ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Bizler, dünyanın her noktasına adım atan iş insanları olarak bu süreci yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla yaptığımız gözlemler ve edindiğimiz tecrübeler reel olmakla beraber günceldir. 2018'in tüm dünya için zorlu bir yıl olduğu tespitini ve geçtiğimiz ağustos ayında ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları göz önünde bulundurduğumuzda, 2019 yılının zorluklarla mücadele yılı olduğu gerçeğini görüyoruz. Türkiye, döviz kuru, faiz ve enflasyon üzerinden gerçekleşen saldırıların şokunda uzun süre kalmadan hızlıca uyguladığı doğru politikalarla bu süreci en az hasarla atlatmayı başardı. Ülkemiz, küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019 öncesinde, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlattı ve uygulamaya alınan Yeni Ekonomi Programı ile birlikte dengelenme sürecine girildi. Bugün, günden güne azalsa da birtakım sıkıntılarımızın varlığını kabul ediyoruz fakat Türkiye, geçmişte yaşadığı benzer tecrübelerde olduğu gibi bu dönemden de güçlenerek çıkacaktır."



Konuşmasında iş insanlarına da çağrıda bulunan Kaan, "Kendinize güvenin, ülkenizin potansiyeline inanın, yatırımlarınızdan geri durmayın. Çünkü bizlerin karamsarlığa kapılma lüksü yok. İçinde doğup büyüdüğümüz bu coğrafya ümitsizliği değil, ümidi

her gün yeniden daha güçlü doğuran bir coğrafyadır. Türkiye, bu dönemi kısa zamanda atlatmasının hemen ardından hızlı bir kalkınma sürecine girecektir, buna inanıyoruz. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







"Ekonomik saldırılarla Türkiye’nin önü kesilmeye çalışılıyor"



Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002'den günümüze kadar ortaya konulan performansla önemli yol katettiğini belirtti.



Türkiye'nin 2002'de 3 bin 500 dolarlık seviyeden 10 bin doları, hatta 2013 mayısında 11 bin doları aşan seviyeye ulaşarak güvenini artırdığını belirten Nebati, "Türkiye, istikrar içinde yürüyüşünü sürdürdüğü, enflasyonu tek rakamlı hanelere düşürdüğü, faizin ondan daha düşük olduğu, yeni ekonomik hamlelerin yapıldığı dönemleri yaşadı. O dönemin zirvesinden bugüne kadar geçen 6 yıl zaman içinde maalesef Türkiye üzerine çok büyük operasyonlar yapıldı. Gerek siyasi, gerek yargı, gerek asker içerisinde birtakım çeteler ortaya konulan saldırılarla bunu yaptılar." diye konuştu.

Geçen yıldan beri ekonomik saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Nebati, "Geçen yıldan beri ekonomik saldırılarla bizi dizginlemeye çalışanlar şunu çok iyi gördü. 10 Ağustos'tan 40 gün sonra ortaya koyduğumuz yeni ekonomik programlar önemliydi. Gerek geçen yıl sonu, gerek bu yıl ortaya koyduğumuz performansa baktığımızda Türkiye'nin bu krizlerle nasıl baş edebildiğimizi göstermesi açısından önemliydi." ifadesini kullandı.