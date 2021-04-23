Turizm delisi ailenin genç temsilcisi oteli ilk 100'e soktu Güney Ege'nin başkanlığına talip oldu

Marmaris'te turizmi başlatan ailenin yeni kuşağından Emre Otel ve Emre Beach Otel’in CEO’su Mustafa Deliveli, Eylül ayında yapılacak Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Genel Kurulu için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Marmarisli turizmci Mustafa Deliveli, genç, yenilikçi ve idealist bir ekiple GETOB’un yeni dönemi için yönetime talip olduklarını söyledi. Deliveli, GETOB’un kurucu ilk başkanı turizm sektörünün duayenlerinden Murat Deliveli’nin de oğlu.

GETOB, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) bünyesindeki 15 bölge kuruluşundan biri olarak Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula ve Muğla merkez Menteşe ile bu merkezlere bağlı Sarıgerme, Dalyan, Akyaka, Çamlı, İçmeler, Turunç, Hisarönü, Bozburun, Selimiye, Mesudiye, Palamutbükü ve Knidos’tan oluşan Ege’nin en güzel ve özel bölgelerindeki turizmi geliştirmek için 1987 yılından beri büyük emek veriyor.

2021 yılında yönettiği her iki oteli Türkiye’nin ilk 100 oteli arasında yer alan Deliveli, bu başarısını tüm Güney Ege otelleri için çalışan GETOB’a taşıma niyetinde. Deliveli, başkanlığa adaylığını koyarken yaptığı açıklamada Marmaris'te turizmin başlamasında ve yayılmasında katkıları olan bir aileden geliyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi ve şöyle devam etti:

“GÜÇLÜ BİR EKİPLE YOLA ÇIKIYORUM”

“1987 yılında babam Murat Deliveli'nin kurucu başkanlığını yaptığı GETOB'a aday olmak benim için heyecan ve gurur verici. Yaklaşık 15 yıl önce ailemden devraldığım bayrağı en iyi şekilde taşımak için hep gayret sarf ettim. Daha önce farklı GETOB yönetimlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım, kıymetli tecrübeler edindim. Mesleğim Bilgisayar Mühendisliği’nin de etkisiyle yenilikçi ve inovatif olmayı kendime şiar edindim. Farklı sektör mütehassısları ile sürekli görüşmeler yaptıktan sonra GETOB için kendime bir yol haritası oluşturdum. Bölgemizin en iyi şekilde tanıtılması, kaynak pazarlarımızın genişletilmesi, var olan turizm modelinin analiz ve optimize edilmesi üzerinde birçok fikir ve projeler geliştirdim. Tasavvur ettiğim projelerimi gerçekleştirmek için kişiliği ile saygın, mesleğinde muvaffak olmuş, genç, yenilikçi ve idealist turizm profesyonellerinden oluşan güçlü bir yönetim kurulu oluşturdum. Siyasi veya ideolojik herhangi bir ayrımcılıktan münezzeh bir düşünceyle, GETOB yönetiminde çalışabilecek, proje üretebilecek ve bölge turizmine katkı sağlayacak turizmcilerimizle yola çıkıyorum.”

GETOB Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mustafa Deliveli ayrıca başkanlığı döneminde yerel yönetimle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, derneklerle, odalarla ve sivil toplum örgütleriyle sürekli iş birliği içinde olacağının altını çizdi. Deliveli, “Göreve geldikten sonra temsil ettiğimiz tüm bölgelerde yer alan her ölçekteki otel, apart, tatil köyü işletmecileriyle temas halinde olacağız, her fikri ve görüşü dinleyeceğiz, icraatlerimize herkesin katkı sunması için çabalayacağız.”

Mustafa Deliveli kimdir?

Marmaris’in turizm duayeni Deliveli ailesinin yeni kuşağını temsil eden Mustafa Deliveli, İstanbul Alman Lisesi ve Johns Hopkins Üniversitesi mezunu. Bilgisayar mühendisi olan Deliveli, babası ve amcasından aldığı turizmci bayrağını 15 yıldır aktif şekilde taşıyor. Marmaris’teki Emre Otel ve Emre Beach Otel’in CEO’su olan Mustafa Deliveli, başarılı yönetimiyle her iki otelini Türkiye’de ilk 100 içerisine sokmayı başardı.