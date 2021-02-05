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Turizm durdu yatırımlar devam etti

Pandeminin turizm sektöründede olumsuz etkileri biliniyor. Ancak buna rağmen yatırımcılar, 2020 ve öncesinde başlattıkları otel yatırımlarını; duran yatırım maliyetinin daha yüksek olduğu gerçeğinden hareketle tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürdü.

Turizm durdu yatırımlar devam etti

Pandemi döneminin ağır koşullarına rağmen otel yatırımları sürdü. 2020’de 137 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Proje sayısı 2019’a göre % 19 arttı. TÜROB değerlendirmesinde, “Pandeminin sektörde olumsuz etkileri ve birçok alanda yatırımların ertelendiği bir dönemde dahi yatırımcılar, 2020 ve öncesinde başlattıkları otel yatırımlarını; duran yatırım maliyetinin daha yüksek olduğu gerçeğinden hareketle tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durum yatırımcıların sektöre yönelik umudunun ve güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” denildi.

Konaklama sektörü 2020 yılında pandemi nedeniyle tarihinin en kötü dönemini yaşamasına rağmen yatırımlar açısından cazibesini kaybetmedi. Otel yatırımları, 2020 yılında da yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri olmaya devam etti. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ne ilişkin verilerinden hareketle hazırladığı 2020 yılı yatırım raporuna göre, geçen yıl toplam teşvik değeri 4 milyar 65 milyon TL olan toplam 31 bin 98 yataklı 137 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.

Geçen yıl teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yıla göre yüzde 7 gerilerken, proje sayısı yüzde 19, yatak kapasitesi yüzde 1.2 artış gösterdi. 2019 yılında toplam 30 bin 727 yatak kapasiteli 115 otel projesi için 4 milyar 353 milyon TL tutarında teşvik başvurusu yapılmıştı.

Umut ve güvenin göstergesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ‘2021 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi’ hesabına göre; bu dönemde yapılan otel yatırımlarının oda başına maliyetinin 183 bin 404 TL, toplam yatırım maliyetinin ise 5 milyar 704 milyon TL olduğu hesaplandı.

Raporda yer alan TÜROB değerlendirmesinde, “Pandeminin sektörde olumsuz etkileri ve birçok alanda yatırımların ertelendiği bir dönemde dahi yatırımcılar, 2020 ve öncesinde başlattıkları otel yatırımlarını; duran yatırım maliyetinin daha yüksek olduğu gerçeğinden hareketle tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu durum yatırımcıların sektöre yönelik umudunun ve güveninin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir” denildi.

Trabzon’da yatırım furyası dindi

Öte yandan TÜROB’un raporuna göre, geçen yıl 41 şehirde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda Antalya ve İstanbul’un ezici ağırlığı devam etti. Anadolu’nun ise yavaşladığı gözlendi. Özellikle son yılların gözde bölgesi Karadeniz’de yatırım furyasının yavaşlaması dikkat çekti. Hayata geçirilecek yeni yatırımlarda Antalya ve İstanbul’un ezici ağırlığı da sürüyor. Teşvik belgesi alan projelerin 24’ü Antalya’da, 18’i İstanbul’da yer aldı. En fazla başvuru yapılan Antalya’daki 24 otel projesinde 9 bin 208 yatak yer alıyor. 18 başvuru olan İstanbul’daki projelerin toplam yatak kapasitesi ise 4 bin 308. Yani yatak kapasitesine geçen yılki projelerin hemen hemen yarısı Antalya ve İstanbul’da yer aldı.

Muğla 7, Mardin 6, Nevşehir ve Balıkesir 5, İzmir, Hatay, Sakarya ve Şanlıurfa 4’er projeyle ilk 10’da yer alan diğer iller oldu. Uzun süre en fazla yatırım alan ilk üç il arasında yer alan Trabzon’da geçen yıl proje sayısı 2’de kaldı.

Kapasitede 5 yıldız, proje sayısında 3 yıldız

2020  yılında teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 33 otelde 15.447 yatak ile 5 yıldızlılar ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 49 proje ile 3 yıldızlı oteller için oldu.

Yatırım zirvesindeki şehirler

Şehir   Teşvik Belgesi alan proje sayısı (2020)

Antalya           24

İstanbul           18

Muğla  7

Mardin            6

Nevşehir          5

Balıkesir         5

İzmir   4

Hatay  4

Sakarya           4

Şanlıurfa         4

Yıllara göre otel yatırımları

Yıl       Otel sayısı       Yatak sayısı    Teşvik  tutarı (Milyon TL)      Yatak başı ortalama teşvik (TL)

2014    275      75.541 4.466   61.569

2015    203      46.169 3.310   71.699

2016    161      35.244 2.639   74.896

2017    171      30.417 2.735   89.923

2018    153      24.209 2.567   106.055

2019    115      30.727 4.353   144.072

2020    137      31.098 4.065   130.738

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