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Turizm sektörü çevreye duyarlı ürünlerle verimliliğini artırıyor

Çevreci yaklaşım modeli ile profesyonel işletmelerin atık sularındaki ve giderlerindeki problemlere dikkat çeken Eczacıbaşı Profesyonel, işletmelerin giderlerindeki birikintilerini daha sürdürülebilir şekilde çözümlemelerine ve atık sularındaki yükü azaltmaya katkı sağlıyor.

Turizm sektörü çevreye duyarlı ürünlerle verimliliğini artırıyor
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22 Mart Dünya Su Günü kapsamında dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekiliyor. Her gün işyerlerimizde kullandığımız tonlarca su, kirlenerek atık suya dönüşüyor. Daha sonra bu atık su da kanalizasyonlar yoluyla denizlere ve yer altı sularına karışıyor. Bu kapsamda suyun işletmeler tarafından verimli kullanılması ve kullanım sonrası arıtılarak minimum kirlilikle atığa boşaltılması son derecek kritik. Arıtılmadan, fazla miktarda insani atık barındıran suların direkt kanalizasyona boşaltılması, denizler ve yer altı suları açısından da risk oluşturuyor.

Çevreci yaklaşım modeli ile profesyonel işletmelerin atık sularındaki ve giderlerindeki problemlere dikkat çeken Eczacıbaşı Profesyonel, doğaya ve insana faydalı bakteriler ve biyolojik yüzey aktif maddeler içeren Maratem Bio serisi ile tuvalet, banyo ve mutfak giderlerindeki organik kirliliklerin parçalanmasını sağlayarak, işletmelerin giderlerindeki birikintilerini daha sürdürülebilir şekilde çözümlemelerine ve atık sularındaki yükü azaltmaya katkı sağlıyor.

Eczacıbaşı Profesyonel’in; geri dönüştürülebilir ambalajlardan ve tamamen doğal içeriklerden oluşan, çevre dostu Maratem Bio serisi; insana ve çevreye zarar vermeyen bakteriler ve bu bakterilerden elde edilen yüzey aktifler içeriyor. İşletmelerin klozet, pisuar ve mutfak giderlerinden gelen kötü koku ve tıkanıklık problemlerine, yenilikçi ve çevreci bir çözüm sunan seri, içeriğindeki bakteriler yardımıyla organik kirlilikleri biyolojik olarak doğal elementlerine ayırarak parçalıyor ve böylelikle atık suyun yükünü azaltıyor.

Kötü kokuların kaynağı değişse de çözüm değişmiyor

Kötü kokuların kaynakları birbirinden çok farklı olabiliyor. Maratem Bio biyolojik ürün portföyü sayesinde endüstriyel mutfaklardan, otel odalarına; banyo ve tuvaletlerden, ofis ortamına kadar birçok alandaki zorlu kötü kokulara doğal çözümler üretiyor. Maratem Bio serisi içerdiği yüksek performanslı yüzey aktif maddeler sayesinde kötü kokuları zaman içerisinde gideriyor ve periyodik kullanımda yeniden oluşmasını engelliyor. Ürün portföyü içerisinde M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri için Temizleyici ve Koku Önleyici, M251 Pisuarlar için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici Tablet, M253 Biyolojik Koku Önleyici ve M256 Yağ Kapanları ve Borular için Biyolojik Temizlik ve Koku Önleyici ürünleri yer alıyor. Biyolojik ürünler, tehlikeli kimyasal sınıfına girmediğinden çalışanlara cilt sağlığı açısından da güvenli bir kullanım sağlıyor. Maratem Bio ürünleri birikintileri biyolojik olarak parçalayarak kötü kokuları gideriyor ve böylece işletmelerde periyodik olarak ihtiyaç duyulan mekanik gider temizliğinin sıklığını azaltıyor, işletmenin zamandan tasarruf etmesine de yardımcı oluyor.

 kapsamında dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekiliyor. Her gün işyerlerimizde kullandığımız tonlarca su, kirlenerek atık suya dönüşüyor. Daha sonra bu atık su da kanalizasyonlar yoluyla denizlere ve yer altı sularına karışıyor. Bu kapsamda suyun işletmeler tarafından verimli kullanılması ve kullanım sonrası arıtılarak minimum kirlilikle atığa boşaltılması son derecek kritik. Arıtılmadan, fazla miktarda insani atık barındıran suların direkt kanalizasyona boşaltılması, denizler ve yer altı suları açısından da risk oluşturuyor.

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Turizm Sektörü çevreye Duyarlı ürünlerle Verimliliğini ArtırıyorBiyolojik ürünlerle Atık Suyun Yükünü AzaltıyorIşletmelere çevreci Alternatifler Sunuyor.22 Mart Dünya Su GünüDünya Su Günü
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