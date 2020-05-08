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Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu

Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, “Küresel Yaşanan Covid-19 Salgınında ve Sonrasında Turizm Sektörünün Hijyen Kavramına Bakış Açısı’’ başlıklı bir sunum yaptı.

Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (POYD) geleneksel toplantısı bu yıl Covid-19 salgını gündemiyle online olarak gerçekleştirildi. Turizm sektörünün geleceği ve salgının etkilerinin değerlendirildiği toplantıda konuşma yapan Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Havaların ısınmasıyla yaklaşan turizm sezonuyla, sektörün geleceği Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (POYD) geleneksel toplantısında değerlendirildi. 6 Mayıs Çarşamba günü, salgın nedeniyle ilk kez online gerçekleştirilen toplantıda Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, “Küresel Yaşanan Covid-19 Salgınında ve Sonrasında Turizm Sektörünün Hijyen Kavramına Bakış Açısı’’ başlıklı bir sunum yaptı.

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