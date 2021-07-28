Turizm sektörüne yenilikler katacaklar

Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5,5 Milyar TL portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO halka arzında, talep toplama tarihleri 4 – 5- 6 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Hisse fiyatı 15,80 TL olarak belirlenen Kızılbük GYO halka arzının Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak.

Gayrimenkul sektörüne 47 yıldır kazandırdığı yeniliklerle liderlik eden Sinpaş, şimdi de turizm ve devre mülk alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi (Kızılbük GYO) halka arz ediyor. Lider ve eş lider aracı kurumlar dahil 32 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum ile gerçekleştirilecek halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının %25 olması bekleniyor.

Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katacağız

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin katılımı ile Kızılbük GYO Halka Arz Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kızılbük GYO ile ilgili bilgiler veren Çelik, “Sinpaş, 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesidir. Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz.” dedi.

Gayrimenkuldeki uzmanlığımızı turizme taşıyoruz

Tamamı Sinpaş’ın bağlı ortaklığı olan Kızılbük GYO’nun ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzından elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş’ın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirten Çelik; “Kızılbük GYO, Yatırımcılarına sadece bir hisse değil aynı zamanda pandemi sonrası önemi daha da iyi anlaşılan İyi Yaşam konseptli, ömür boyu tatil imkanı sağlamaktadır. Kızılbük GYO’ nun ilk projesi, Marmaris’teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. Burası, içerisinde yer alan devre mülk üniteleri, alışveriş ve yaşam alanları, 5 yıldızlı otel, termal SPA, ticari alanlar ve diğer donatılarıyla kendi içinde tüm ihtiyaçların karşılanabileceği nitelikte tasarlanmış karma kullanımlı proje. Kendine özel koyları, termal suların ve kızıl kumların içinde yükselen, iç ve dış pazara yönelik, kriterleri uluslararası standartlarla belirlenmiş çok özenerek inşa ettiğimiz bir konsepti var. Kızılbük GYO olarak orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları ve sağlık ile öne çıkan Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Afyon gibi hedef pazarlarımıza da götürmeyi planlıyoruz.” dedi.

Çelik: Akıllı yatırım arayışında olanlara hitap ediyoruz

Kızılbük GYO’nun içinde barındırdığı büyüme potansiyelini dünyadan bilgiler vererek gösteren Mahmut Sefa Çelik şunları paylaştı: “Devre mülk ve devre tatil küresel pazar büyüklüğünün 87 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2020-2027 yılları arasında yaklaşık %3,5 seviyesinde büyüme bekleniyor. Ülkemizde devre mülk ve devre tatil sektörünün ekonomik büyüklüğünün tahmini 2,5 milyar dolar seviyede olduğu düşünüldüğünde küresel pazar seviyelerine ulaşmasındaki büyüme potansiyeli dikkate değer. Bununla birlikte Kızılbük GYO’nun Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi Türkiye’nin ilk ‘İyi Yaşam’ konseptli ömür boyu tatil projesi. Sağlıklı yaşamı hayatının odağına koyan, gezmeyi ve eğlenmeyi seven, spora ve aktif yaşama hem ilgi hem de ihtiyaç duyanlara ve bunun yanında akıllı yatırım arayışında olanlara hitap ediyoruz.”

Kızılbük GYO’nun ilk projesi olan Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin 2023 ilkbahar sezonunda turizm ve gayrimenkul dünyasına kazandıracaklarını belirterek projenin detaylarına da değinen Çelik, Kızılbük GYO ile uzun vadede dünyanın çeşitli bölgelerinde benzer konsepti uygulayarak yatırım yapmayı da değerlendirebileceklerini belirtti.

Yatırımcılarımızı düşünerek, birçok teşvik hazırladık

Kızılbük GYO’yu seçerek yatırım yapan yatırımcılar için alternatifli teşvikler de hazırladıklarını belirten Çelik: “Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde, 180 gün içerisinde gün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere “%15 Bonus Pay” alma hakkı kazanacaklar.

Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın %20’si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir ya da aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın %40’ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar.” dedi.

Kızılbük GYO – Kızılbük Thermal Wellness Resort Proje Bilgisi:

Kızılbük Thermal Wellness Resort, Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Marmaris'in en seçkin bölgelerinden İçmeler-Kızılkum'da deniz ve ormanın birleştiği özel bir koyda yer alıyor.

Tatil ihtiyacının yılın her dönemi karşılayabileceği proje çevreye ve doğaya duyarlı olarak yükseliyor. Tüketicinin ömür boyu tapularına sahip olacakları devre mülk imkanlarıyla, isterlerse 5 yıldızlı resort otel konseptiyle karşılamalarına yönelik tasarlanmış karma bir yaşam alanı.

Kriterleri uluslararası standartlarla belirlenmiş devre mülk projesi de olması sebebiyle kiralama, satma ve miras hakkı tanıyan devre mülk tapusu ile, yılın 365 günü tatil imkanı sunuyor.

Toplam 1.667 adet bağımsız bölümden oluşturulacak projede 80.016 adet devre mülk bulunuyor. Aynı zamanda proje içinde yaklaşık 34.250 m² büyüklüğünde bir otel, yaklaşık 9.870 m² büyüklüğünde Marina AVM, Convention Center, açık ve kapalı alanları barındıran 1.200 m2 ana restoran, 390 m2 lobi teras alanı, 7.485 m2 alana sahip termal wellness merkezi, spor alanları, ticari alanlar ve bunlara ilave olarak termal SPA, Aquapark ve ortak alanlardan oluşuyor.

Projenin konsepti, çeşitli donatıların her yaş grubundan aile fertlerinin tatil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri imkanı tanıyan bir anlayışla tasarlandı.

Diğer tüm gayrimenkul projelerinden farklı bir satış ağına sahip proje, yerinde ve az kadrolu bir satış organizasyonu yerine yaygın dağıtım kanalı ve geniş kadrolu bir satış organizasyonuyla yapılanıyor.

Projede 1. Etapta yer alan devre mülklerin satışlarına başlanmış olup, yaklaşık 4 bin devre mülkün satış sözleşmeleri yapılmıştır.

