Turizm teşvikleri TBMM’de kabul edildi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırılıyor.



Ceza maddeleri uygulanacak



Böylece yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmayacak. Turizmi Teşvik Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmenin yanı sıra deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine de kanunun ceza maddeleri uygulanacak.



Turizm yasası ile sektörünün ve yatırımlarının Türkiye için stratejik önemi bulunması, ekonomi ve özellikle cari açığın azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkenin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkeye gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi amaçlanıyordu.



Amaç, sektöre ivme kazandırmak



Öte yandan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların Türkiye’nin turizm hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızlı hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması da amaçlar arasında sıralanıyor.



Öte yandan Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.