Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji food istanbul Bursa
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Turizm teşvikleri TBMM’de kabul edildi

Turizmi teşvik kanununda değişiklik yapılması ve Kapadokya'nın korunmasına ilişkin kanun teklifleri dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Turizm teşvikleri TBMM’de kabul edildi
banner17

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette bulunabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırılıyor.

Ceza maddeleri uygulanacak

Böylece yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmayacak.  Turizmi Teşvik Kanunu’na ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmenin yanı sıra deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine de kanunun ceza maddeleri uygulanacak.

Turizm yasası ile sektörünün ve yatırımlarının Türkiye için stratejik önemi bulunması, ekonomi ve özellikle cari açığın azaltılması açısından çok önemli olması, önemli ölçüde istihdam ve katma değer yaratması, ülkenin tanıtılmasına katkı sağlaması, yabancı sermayenin ülkeye gelmesini sağlaması ve onlarca sektörü doğrudan ve dolaylı olarak desteklemesi dikkate alınarak taşınmaz tahsisi sürecinin uzun olmasından kaynaklı sorunların giderilmesi amaçlanıyordu.

Amaç, sektöre ivme kazandırmak

Öte yandan kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan taşınmazların Türkiye’nin turizm hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda hızlı ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilebilmesi, işlemlerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılarak yatırımların hızlı hayata geçirilmesi ve sektöre ivme kazandırılması da amaçlar arasında sıralanıyor.

Öte yandan Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TurizmTBMM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5