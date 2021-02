Turizm yayıncılığında fark yarattı

Kültür turizmi yayıncılığı alanındaki öncüçalışmalarıyla tanınan profesyonel turist rehberi veseyahat yazarı Şerif Yenen, dijital yayıncılıkta da yeni çalışmalarıyla dikkat çekiyor. "Bir Türk’ünyazmış olduğu ilk kültürel rehber kitap" olan, "Turkish Odyssey"in yeni versiyon çalışmalarınıtamamlayan ve baskı aşamasına getiren Yenen, biryandan da dijital mecralardaki yayınlarına her gün biryenisini ekliyor. En son "Did you know?" (Bunlarıbiliyor muydunuz?) isimli video serisine başlayanYenen, ülkemizin tarihi ve kültürel mirasındanseçmeleri kısa, öz bilgilerle ve zengin görsellerletanıtıyor.

KÜLTÜREL MİRAS KİTABI

Şerif Yenen, Türkçe adı "Anadolu Destanı" olan, İngilizce dilinde yazdığı "Turkish Odyssey"kitabı, 1997 yılında ilk defa yayımlamasının peşi sıraİtalyanca, Almanca ve Türkçe’ye çevrilip basıldığınıhatırlatıyor. Özellikle İngilizce versiyonunun her birbaskıda en az 5 bin adet olmak üzere altı baskıyaptığını anlatan Yenen, birçok övgü alan ve onlarcaokulda ders kitabı olan bu eserinin yıllardan beritükendiğini, sadece ikinci el bulunabilir durumageldiğini ifade ediyor. "Bazı turizm okullarındakitabın baskısı kalmadığı için fotokopilerden dersyapıyorlardı" diyen Yenen, yoğun turizmkoşuşturması nedeniyle kitabı güncellemeye vakitayıramadığını kaydediyor. Pandemiyle başlayan eve kapanma sürecinde kitabı güncelleme fırsatıyakalayan Yenen, şöyle konuşuyor: "Geçen yıl mart ayından bu yana üzerinde çalıştığım yeni versiyonda,epey güncelleme ve ekleme yaptım. Önceki baskıdaolmayan coğrafi bölgelere yer verdim. Kapsam o kadar genişledi ki hem bir rehber kitap, hem de kültürel miras kitabı oldu." Anadolu Destanı, önümüzdeki günlerde yeni yüzüyle önce Türkçeyayınlanacak; İngilizce’ye çeviri işleri devamediyor.⠀

GEZİ KİTAPLARI SERİSİ

Şerif Yenen "Quick Guide" markasının da yazarıve yaratıcısı. Yenen, yaklaşık on yıl önce çıkardığı veher yıl yeni baskılarını yaptığı "Quick Guide İstanbul" kitabının gördüğü ilgi üzerine, bu yeni serikitapçıkları yaptığını açıklıyor. “İstanbul”, “Kültür” ve “Türkiye” serilerini İngilizce olarak yayınlayanYenen, bunların müze, anıt ve kültürel değerlerimizinkitapçıkları olduğunu ve pek çok illüstrasyon, plan, fotoğraf ile yoğunlaştırılmış ve basitleştirilmişbilgiyle üretildiklerini bildiriyor. Yenen şu bilgileriveriyor: "30 yılı aşkın süredir icra ettiğim rehberlikmesleğinden elde ettiğim deneyimler, çağımızıngezginlerinin neye ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Ben de bu ihtiyaçlara hitap eden yayınlar gerçekleştirdim. Şimdiye kadar üretilmiş yaklaşık 25 kitapçıktanoluşan bu seri, yeni başlıklarla büyümeye devamedecek."