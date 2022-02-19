Turizm Zirvesi Salı Günü Dedeman’da başlıyor

Sektör turizmde büyük buluşmaya hazır… sektörün bütün bileşenleri Gayrettepe Dedeman Otel’de 22 Şubat Salı saat 10.00 ile 16.00 arasında bir araya gelecek. Açılışını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün yapacağı etkinliğin açılışında etkinlik başkanı Mesut Demir ile TU-AR Başkanı Celal Toprak da konuşacak.
Bu yıl ikincisini düzenlenen turizm zirvesini Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde oluşturulan Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) ve ÇEVDODER ortaklaşa gerçekleştiriyor.
Etkinliği sonu bölümünde sektöre destek veren duayenler ile başarılı girişimcilere plaket verilecek.
Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi – 2 İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma başlıklı etkinliğin programa şöyle:
10:35 –10:45
Açılış Konuşmaları
Mesut Demir
THEPROECO YK Başkanı
10:45 – 11:00
Faruk Özlü
Düzce Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı
1.OTURUM Turizmde Destinasyonun Markalaşmaya Katkısı
11:00 – 11:15
Beyza Toksoy
Moderatör
Dilruba Özcan Hocaoğlu
Randa Medya/Karma Türkiye Kurucu Ortak
Kenan Yavuz
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi YK Başkanı
Sevda Yılgaz
Bentour İstanbul Destinasyon Yönetmeni Turizm Marka ve Yönetim Danışmanı
13:00 –13:15
2. OTURUM / Turizmde Yeni Arayışlar ve Kış Turizmi ve Alternatif Turizm Adımları
Seda Güler
Moderetör
Emine Çelik
Kastamonu Kadın Derneği Genel Başkan
Murat Cahid Cıngı
Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Serhad Uslan
Ilos Travel ve Uslan Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı
Ayça Bilgin Beslen
Wyndham Hotels & Resorts EMEA Türkiye Bölge Direktörü
3. OTURUM / Turizmde İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Dijitalleşme
Gülcan Tuğ
Moderatör
Deniz Tüfekçi
Seven Tur Yönetim Kurulu Başkanı
Gaye Donay
Maji Sanat Galerisi Sahibi
Ramazan Becer
Holimax Yönetim Kurulu Başkanı
ÖDÜL TÖRENİ
Vefa Ödülleri ve Başarı Ödülleri