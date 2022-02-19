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Turizm Zirvesi Salı Günü Dedeman’da başlıyor

Sektörün bütün bileşenlerinin bir araya geleceği Turizm Zirvesi 22 Şubat Salı günü İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak Zirve saat 16.00'da sona erecek. Zirve'de sektörün çok önemli isimlerine plaket verilecek.

Turizm Zirvesi Salı Günü Dedeman’da başlıyor

Sektör turizmde büyük buluşmaya hazır… sektörün bütün bileşenleri Gayrettepe Dedeman Otel’de 22 Şubat Salı  saat 10.00 ile 16.00 arasında bir araya gelecek. Açılışını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün yapacağı etkinliğin açılışında etkinlik başkanı Mesut Demir ile TU-AR Başkanı Celal Toprak da konuşacak.

Bu yıl ikincisini düzenlenen turizm zirvesini Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde oluşturulan Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) ve ÇEVDODER ortaklaşa gerçekleştiriyor.

Etkinliği sonu bölümünde sektöre destek veren duayenler ile başarılı girişimcilere plaket verilecek.

 Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi – 2 İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma başlıklı etkinliğin programa şöyle:

10:35 –10:45

Açılış Konuşmaları

Mesut Demir

THEPROECO YK Başkanı

10:45 – 11:00

Faruk Özlü

Düzce Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

1.OTURUM Turizmde Destinasyonun Markalaşmaya Katkısı

11:00 – 11:15

Beyza Toksoy

Moderatör

Dilruba Özcan Hocaoğlu

Randa Medya/Karma Türkiye Kurucu Ortak

Kenan Yavuz

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi YK Başkanı

Sevda Yılgaz

Bentour İstanbul Destinasyon Yönetmeni Turizm Marka ve Yönetim Danışmanı

13:00 –13:15

 2. OTURUM / Turizmde Yeni Arayışlar ve Kış Turizmi ve Alternatif Turizm Adımları

Seda Güler

Moderetör

Emine Çelik

Kastamonu Kadın Derneği Genel Başkan

Murat Cahid Cıngı

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Serhad Uslan

Ilos Travel ve Uslan Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı

Ayça Bilgin Beslen

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Türkiye Bölge Direktörü

3. OTURUM / Turizmde İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Dijitalleşme

Gülcan Tuğ

Moderatör

Deniz Tüfekçi

Seven Tur Yönetim Kurulu Başkanı

Gaye Donay

Maji Sanat Galerisi Sahibi

Ramazan Becer

Holimax Yönetim Kurulu Başkanı

 ÖDÜL TÖRENİ

Vefa Ödülleri ve  Başarı Ödülleri

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Dedean GayrettepeDedeman GayrettepeDüzce BelediyesiFaruk ÖzlüMesut DemirBeyza ToksoyGülcan Tuğ
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