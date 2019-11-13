Turizm zirvesinde adaylıktan çekildi

Uluslararası Otelciler Derneği (INTHA) II. Uluslararası Turizm Zirvesi Ramada Hotel & Suites by Wyndham Istanbul Golden Horn ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜRSAB 24. dönem başkan adayları Bilal Büyük, Cüneyt Tansu Demir ve Hasan Erdem’in katıldığı zirvede ‘TÜRSAB Yeni Dönem Turizm Stratejileri’ konu başlıklı oturum düzenlendi.

Moderatörlüğünü TGRT Ekonomi Haberleri Müdürü Celal Toprak'ın üstlendiği oturumda adaylar hedeflerini ve projelerini açıkladı. Oturumda söz alan Bilal Büyük, ani bir çıkışla TÜRSAB başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Turizmin A’dan Z’ye konularının masaya yatırıldığı oturumda, adayların hedefleri ve projeleri ön plana çıktı. Ancak adaylar arasında yer alan Bilal Büyük’ün bir anda adaylıktan çekilme kararı alması büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu gelişme TÜRSAB tarihinde bir ilk olarak gösterilirken aynı zamanda II. Uluslararası Turizm Zirvesi’ne de damgasını vurdu.