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Turizmci Turgay Solmaz yaşamını yitirdi

Türkiye Otel Yöneticileri Derneği-TÜROYD kurucularından değerli otel yöneticisi Turgay Solmaz’ı kaybettik.

Turizmci Turgay Solmaz yaşamını yitirdi
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Türk turizminin önemli isimlerinden Türkiye Otel Yöneticileri Derneği-TUROYD kurucularından değerli otel yöneticisi Turgay Solmaz, hayatını kaybetti.

TUROYD yönetimi Turgay Solmaz’ın kaybı için şu açıklamayı yaptı:

TUROYD’UN ACI GÜNÜ

TUROYD – Turizm Otel Yöneticileri Derneği Kurucu Üyelerinden Sn. Turgay Solmaz hayatını kaybetti.

TUROYD Kurucular Kurulu Üyesi ve iki dönemdir Yönetim Kurulu Üyesi olan 1966 doğumlu Turgay Solmaz, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle, yedi aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

TUROYD’un kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emeği olan, mesleğin istikrarı ve gelişimi adına kendinden sonraki nesillere fayda üretmeye çalışan değerli üyemizin cenazesi 3 Eylül 2019 Salı günü öğlen namazına müteakip İzmir Güzelbahçe Merkez Camiinden kaldırılacaktır. Taziyeler aynı gün 15:00-18:00 saatleri arasında Ramada Encore İzmir –Balçova Hotel’de kabul edilecektir.

Merhum Ynt. Krl. Üyemiz Turgay Solmaz’a Allah’tan Rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevdiklerine ve turizm camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz.



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