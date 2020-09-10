Turizmde bir ilk: Pandemi Ticareti Turizmi  

Serap Girgin Baykal yazıyor... Sevda Yılgaz, Türkiye Turizmi'nin 2020 yılını ve gelecek 2021 yılını o kadar güzel değerlendirdi ki, bu programı Kültür ve Turizm Bakanı Murat Ersoy'un kesinlikle izlemesi gerekir.

45 dakikada ele alınan konuların başında Sevda Yılgaz; Kuzey Ege, Assos ve Çanakkale bölgesindeki pandemi sonrası yaptığı birebir çalışmaları anlattı. Denetim ve sertifikasyonlar için görev yaptığı süre içinde bölgeyi de çok iyi gözlemleme şansı olan Yılgaz, 2020'nin kurumsallığı iyi yöneten ve sürdüren büyük oteller için iyi geçtiğini söyledi.

Turizmin aslında başlı başına otelcisiyle, tüm bölge insanıyla, el beceriyle, tarımsal faaliyetleriyle ve doğanın sunduğu bütün nimetleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Yılgaz, 2021 için de umutlu olduğunu söyledi.

Pandemi Ticareti kavramını da turizm literatürüne soktuğu programda, pandeminin olumsuz koşullarına rağmen, insanların bu şartları değerlendirerek Pandemi Ticareti yapabileceklerinden bahseden Yılgaz, "Assos'un, Çanakkale'nin zeytini ve zeytinyağı, yöresel ürünler, geleneksel el işleri ve daha birçok fırsatlar yaratılabiliriz. Anadolu tüm uygarlıkların buluştuğu yer. Kültür turizmi çok önemli. Her bölgenin ne kadar yöresel ve geleneksel ürünleri var. Gastronomi turizmi ve kültür turizmini birlikte değerlendirerek, çok güzel projeler yapabiliriz. Burada STK'lara, turizm alanında yıllarını vermiş deneyimli turizmcilere, bilim insanlarına gereksinim var. Elele vererek yapamayacağımız iş, başaramayacağımız proje yok. Turizm ve Otelcilik öğrencilerine sektörde daha çok yer vermeliyiz. Pandemi nedeniyle otelcilik sektörü başka meslek alanlarından personel alımı yaptı. Çünkü birçok çalışan Covid-19 korkusuyla işini bıraktı. Mezun olacak genç turizmciler kesinlikle staj yapmalı. Gençlerin önünü açacak, yol gösterecek hizmetler üretmeliyiz." dedi.

Sevda YILGAZ, röportajında marka olma bilincinin Türkiye'de çok yanlış algılandığını söyleyerek, " Marka olmak Türkiye 'de iyi bir logoya sahip olmak gibi algılanıyor. Bu çok yanlış. Marka olmak demek, bir kurumu tüm değerleriyle, resepsiyonundan, mutfağından, barına ve üst düzey yöneticilerine kadar aynı kalitede ve standartta tutabilmektir. Tüm çalışanların o markaya gönül bağı olması gerekir. Ancak o zaman marka olunur. Yoksa logoya bakarak marka olunmaz. Logo sadece bir görseldir. Turizm insana dokunmak, müşteriye kendisini evindeki gibi huzurlu ve mutlu hissettirmek, tekrar tekrar aynı otele gelebilmelerini sağlamak, vazgeçilmez ve sürdürülebilir olmaktır."dedi.

Latince Tormus kelimesinden türemiş Turizm, dönmek dolaşmak yine aynı yere dönmek anlamında kullanılmış , şimdi bu anlamdan öteye geçti , ulaşım gastronomi , konaklama , sağlık , spor, sanat , moda, eğitim , moral , eğlence , sağlık bir çok şeyi ifade ediyor , pandemi dönemini ruhsal -teknolojik tatbikata benzetiyorum bu tatbikatta ne yapıp edip gençlerimizi bu sektörden uzaklaştırmadan kazanmanın yollarını aramalıyız.



