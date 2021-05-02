Turizmde çözüm arayışı sürüyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) düzenlediği yeni fikirler geliştirme online toplantıları devam ediyor.

Pandemi sürecinde turizmin çıkışı için düzenlenen toplantıyı Başkan Celal Toprak önderliğinde TU-AR koordinatörleri Hediye Boztemur ve Melek Çubuk düzenledi. Toplantının açılışında konuşan TU-AR Başkanı Celal Toprak “Sektör çıkış için yeni fikirler ortaya koymalı. Hibrit turizm modelleri bu kapsamda daha önceki toplantılarımızda gündeme geldi. Başka fikirler de ortaya konuluyor. Amaç sektöre bir tık katkıda bulunmak” dedi.

Daha sonra toplantıya geçildi. Moderatörlüğünü TU-AR Koordinatörü Melek Çubuk’un yaptığı toplantıda ilk sözü sektörün önemli isimlerinden TUROFED kurucularından ve uzun yıllar bu örgütün başkanlığını yapan Osman Ayık aldı.

Osman Ayık Türkiye’nin özellikle güvenli turizm sertifikaları ile bir çok ülkeye göre önde olduğunu vurgularken, salgın süresinde sektörde birikmiş çok fazla sorun olduğunun ve 2021 senesinin de sıkıntılı bir yıl olacağının altını çizdi. Uluslararası seyahat prosedürlerinin standardının belirlenmesi gerektiğini söylerken aşılanmanın öneminden bahsetti.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyşehir Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman’ın konuşması toplantıya damgasını vurdu. Karaman “turizm demokrasi ve hızın çocuğudur” diyerek bu günlerin de geçeceğini söyledi.

Endüstri 4.0’dan bahseden Karaman, dijitalleşmeden, turizmin de diğer sektörler gibi uzak kalamayacağını ve dijital teknolojilerden, datalardan en üst seviyede faydalanılarak tanıtım yapılması gerektiğinin önemini vurguladı ve şöyle devam etti:

“Dünyada enformasyon ve telekomünikasyon ile birlikte en hızlı büyüyen üç büyük sektörden birisi olan turizmin, dijitalleşmenin sağladığı dataları kullanarak uzun dönemli, yaratıcı, innovatif, kültürel yapıya uygun, ortak destinasyon zekası ve bilgi teknolojileri kullanılarak tanıtımı yapılmalıdır.. Her şeyden önce içeride dijitalleşmeli ve hali hazırdaki sorunları düzeltmemiz gerekiyor. Son olarak dünyada turizm sıralamasında ilk onda olmak bizi mutlu etmemeli. Üzerinde yaşadığımız toprakların değerini iyi bilmeliyiz.”

Yeni nesil sosyal seyahat platformu olarak tanımlanabilen Travelinsightpedia’nın kurucu ortağı Alper Aydın ise on ay önce başladıkları girişimlerinde dijital bir iz bırakmak istediklerinden bahsetti ve vermiş olduğu bilgilerle izleyicileri etkiledi.

Green Park Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Üstündağ da pandemi süresince geçirilen zor dönemde değişen eğilimlere ayak uydurdukları, misafirlerine güvenli bir ortam sunarken, yeni seyahat eğilimlerine odaklanarak daha bireysel ve doğa içerisinde imkanlar sunduklarından bahsetti. Üstündağ sürecin iyi takip edilmesi, plan yapılması ve turizmin sadece kitle turizminden çıkarılarak bir master plan yapılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

Turizmin duayenlerinden ve Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Cüneyt Sadıç ise vermiş olduğu rakamlarla en önemli akıllı tanıtımın sosyal medya olduğunun altını çizdi. Ağırlıklı olarak dijital tanıtıma hedef kitle tarafından bakan Sadıç’ın verdiği rakamlar, sosyal medyanın ve dijital tanıtımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söktürün önde gelen isimlerinden ve Bentur’un Türkiye Destinasyon Yönetmeni Sevda Yılgaz da toplantıda yaptığı konuşmada geleneksel ile ileriye gidemeyeceği vurguladı ve şöyle konuştu:

“Ortak akılla teknolojinin iyi bir şekilde kullanılması ve Türk turizminin dijitalleşmeyi kucaklaması gerekiyor. Turistler artık kalabalıklara girmeden ellerindeki uygulamalar ile gezmek ve kendi rotalarını oluşturmak isteyecekler. Bizim de akıllı şehirlerimizi oluşturmamız gerekiyor. Salgın döneminde İstanbul için bir tanıtım çalışması yaptık. Tüm dijital platformlarını kullandık.Bu zor dönemde bile tanıtım faaliyetleri satışa dönüştü. Turizmi sanal turlarla birleştirmek ve mesela Göbeklitepe’yi sanal turla satabilmeyi becermek noktasına getirmeliyiz.

Toplantıya katılan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı sayın Mahir Doğan ise, stratejik yol haritası çıkartmak için çalıştıklarını söyledi ve içeride dinamik kalarak değişen eğilimlere ayak uydurulması gerektiğini sözlerine ekledi.