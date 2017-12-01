Turizmde çözüm önerisi sundular

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2017 günü Ankara temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi ziyaret etti.

TTYD Başkanı Oya Narin başkanlığındaki heyet, Bakan Kurtulmuş’la yapılan görüşmede turizm sektöründe 2015’ten itibaren yaşanan daralmaya bağlı ortaya çıkan sorunları, TTYD çözüm önerilerini ve 3. Turizm Şurası kararlarının uygulanmasına ilişkin eylem planını gündeme taşıdı.

Ekonomi Bakan Zeybekçi ziyaretinde ise Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Turizm Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı taslağı ele alınarak turizm yatırımcılarının karşı karşıya kaldığı sorunlar, kısa ve orta dönem çözüm önerileri ve özellikle Turizm İşletmelerinin döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında ihracat teşvik ve desteklerinden yararlanabilmeleri için atılabilecek adımlar tartışıldı.

Heyet ayrıca sektörün çalışma mevzuatına ilişkin beklenti ve önerileriyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM’e de bir ziyaret gerçekleştirdi.

TTYD Heyetinde Başkan Oya Narin dışında Başkan Yardımcısı Recai Çakır ve üyeler Naile Göçen Çukurova, Erkunt Öner, Banu Dedeman, Ali Güreli, Ömer Tosun, Hediye Güral Gür, Kamil Berk, Aslı Çetinceviz, Genel Sekreter Fatih Tokatlı ile strateji danışmanı Zafer Ali Yavan yer aldı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği

TTYD, Türkiye ekonomisinin en stratejik sektörlerinden biri olan turizm sektöründe, yatırımcıların kendi meslek örgütüne sahip olması gerekliliği üzerinden yola çıkarak 1988 yılında kurulmuştur. Türkiye’de ve dünyada toplam 24 milyar USD’lik yatırımı temsil eden TTYD üyelerinin yatırımları otel, marina, havayolu, havaalanı, golf sahası, tur operatörlüğü, kongre merkezleri ve alışveriş merkezlerini de içermektedir. Türkiye’deki yatırımları 34 ile dağılan TTYD üyelerinin Türkiye dışında 18 ülkede yatırımı bulunmaktadır. TTYD’nin temsil ettiği yatak sayısı 18.500’ü yurtdışında olmak üzere 179.000 olup Türkiye’deki yatakların %81’i 5 yıldızlı tesislerdedir. Üyelerin tüm Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 5 yıldızlı yatak kapasitesi içindeki payı ise % 35’tir. TTYD portföyünde 14.000 yat kapasiteli 25 marina, 4.750 adet uçak koltuğu, 8 adet golf sahası ve 2 adet spor kompleksi yer almaktadır. TTYD Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyesidir.

