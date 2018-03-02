Turizmde güneşli günlere dönüyoruz

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen “TÜROB Geleneksel Buluşması” turizm sektörünün önemli isimlerini ağırladı. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın katıldığı yemekte Brezilya İstanbul Başkonsolosu Roberto França, İran İstanbul Başkonsolosu Bkhtiar Assadzadeh Sheikhjani, Almanya ve Rusya İstanbul Başkonsoloslukları’nın temsilcileri de yerini aldı. Ayrıca TÜROB Başkanı Timur Bayındır tarafından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alpaslan’a teşekkür plaketi takdim edildi.



TÜRKİYE’YE BAKIŞ DEĞİŞTİ

Önümüzdeki yılın turizm potansiyeli açısından yüz güldürücü bir sürecin başlangıcı olacağına inandıklarını belirten Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Genel Müdürü Mustafa Alparslan, “2015 ve 2016 yıllarında turizm sektörünün geçirdiği kötü sezonlar yavaş yavaş kendini güneşli günlere bırakıyor. Rusya ile düzelen siyasi ilişkilerin yanında terör sorununa da çözüm bulunmuş olması, turistlerin Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi. Hem şehir hem de kıyı otellerinde ciddi doluluk oranlarına ulaşıldı” dedi.



DOLULUKLAR YÜZDE 80’LERİ BULDU

2016 yılında yaşadığımız sancılı dönemi 2017 yılının ortalarından itibaren atlattığımızı söyleyen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya, “2018 yılından itibaren yüzde 80’in üzerinde doluluklarla devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmeler sayesinde aldığımız izlenimler 2018 yılında güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor. Yabancı ilgisinin yavaş yavaş ülkemizde artığını görüyoruz” dedi.