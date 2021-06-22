Turizmde hareket başlayacak, yüzde 30 artış bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklanan, yeni normalleşme kararları kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, turizm sektöründe de umutları tazeledi. Bayram sonrası başlayan hareketliliğin, aşılanmanın hızlanması ve yasakların kalkmasıyla iyice artacağına dikkat çeken biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “Alınan bu kararlar, hem okulların kapanması ve hem de tatil sezonunda olmamız nedeniyle özellikle Kurban Bayram’ında yerli turist yoğunluğu oluşturacak. Hareketliliğin yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Tatil planı yapanların seyahat biletleri için erken davranmalarında fayda var” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste vaka ve vefat sayılarının azalaması, aşılamanın artması yeni normalleşme kararlarını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklanan yeni normalleşme kararlarına göre 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağının ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gibi birçok alanda virüse karşı alınan tedbirler gevşetildi. Alınan bu kararlar ise birçok sektörün yüzünü güldürürken, özellikle sezonu olması nedeniyle turizmde de epey bir hareketlilik sağlaması bekleniyor.

“Geçen Yıldan Daha İyi Bir Tablo Görebiliriz”

Yasakların kaldırılmasını değerlendiren biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “ Alınan kararlar, ekonominin önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörüne de olumlu yansıyacak. Pandemi sürecinde virüs ile mücadele kapsamında insanların uzun süre yaşam alanlarında vakit geçirmesi, araştırmalarında net bir şekilde gösterdği gibi seyahat arzusunu arttırdı. Bu durum yasaklarında kalması ile birlikte ciddi bir hareketlilik yaratacak. Özellikle bayram tatitili ve sonrasında büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Aşılanmanın da etkisiyle geçen yıldan daha iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Planı olanların seyahat biletlerini erken almalarında fayda var” dedi.