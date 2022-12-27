Turizmde İtalya'yı geçtik

Pandemi bir çok ülkenin turizmine ağır hasarlar verirken, Türkiye’nin pandemi öncesine dönmekle kalmayıp ilk 3 te yerini alması tabii ki gurur verici bir sonuç. Böylelikle turizmimiz dünyada önemli bir sıçrama gerçekleştirirken, ülke genelinde de yüzümüzü en çok güldüren sektörlerin başında yerini aldı.

Türkiye’nin bu başarısında bizim yaptıklarımız kadar, dünyadaki gelişmelerin de payı vardı. Bizim yaptıklarımıza daha önce sıklıkla değinmiştik. Diğer nedenlere de bir göz atalım:

1. Rusya – Ukrayna savaşı dolayısı ile hava sahası kapandığından Rus ve Ukraynalı misafirlerin Türkiye dışında tatil seçenekleri oldukça sınırlı idi. Bu yıl Türkiye’ye 5 milyon Rus, 630 bin Ukraynalı misafir geldi.

2. Pandemi ve savaş nedeni ile gerçekleşen fiyat artışları İtalya ve İspanya’da kayıplara yol açarken, turistlerin önemli bir kısmı rotasını bu ülkelerden Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’e çevirdiler

3. Birçok ülkede yaşanan personel sıkıntısı uçak iptallerine kadar gitti, hatta açılamayan oteller üzerine eklenince önemli kayıplar kaçınılmaz oldu.

4. Uzak destinasyonlar gerek ekonomik nedenlerden, gerekse pandemi endişesinden dolayı çok kan kaybetti.

2022 , 2019 İLE BİRLİKTE ÇIKIYOR HAYATIMIZDAN

Son iki yıldır başarı kıstası olarak aldığımız 2019 yılını birkaç güne kadar 2022 ile birlikte uğurluyoruz. Bundan sonra karşılaştırmalarımızı 2022 yılı ile yapacağız.

Turizmin bu zor şartlarda tekrar eski günlere dönmesinin tadını çıkaralım! 2023 daha bereketli bir yıl olacak. Türkiye artık dünya turizminin tartışılmaz ülkelerinden biri. Bundan sonra rakibimiz İspanya.

Ayaklarımızı yerden kesmeden, kararlılıkla önümüzdeki yıllarda turist sayısının ve turizm gelirinin yukarılara çekilmesinin çalışmalarına devam edeceğiz.

Sağlık, mutluluk dolu nice güzel yıllara….

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Tablo tahmini simülasyon çalışmasıdır, resmi verileri kapsamaz.

· Metodoloji :

Ülkelerin 2019 yılındaki resmi turist sayıları alındı. Ocak-Eylül dönemindeki kayıp oranları düşüldü. Ağustos sonrası düşüş eğiliminin ülkelerin kayıplarını 5 puan daha düşüreceği öngörüldü ve yıl sonu tahmini turist sayısı belirlendi.

Fransa -% 15 91 mio / %-10 -------------82 milyon

İspanya -%16 83,5 mio / %-11-----------74 milyon

İtalya -%27 64,5 mio / % -22--------------50 milyon

Meksika -%16 45 mio / % 11------------40 milyon

Türkiye - %5 51,2 mio / % 0--------------51 milyon

USA -%42 79,4 mio / %-37----------------50 milyon

UK -%36 40 mio / % -31------------------28 milyon

Tayland - %81 40 mio / %- 76-----------10 milyon

Portekiz - %9 24,6 mio/ %- 4------------23 milyon

Almanya- %33 35 mio/ -% 28---------25 milyon

Avusturya - %19 23 milyon / -% 14—20 milyon

Yunanistan % 12 31 mio / -% 7-----29 milyon