Turizmde yeni fikirler için çalışmalar tamgaz devam ediyor

Celal Toprak yazıyor - Antalya’da yapılan toplantının moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı olarak ben üstlenmiştim. Sektörün önde gelen isimleri ile ekonomi basınının yıldızları İstanbul’dan gelip katılmıştı. Başka Antalya Gazetecileri cemiyeti Başkanı Mevlut Yeni olmak üzere yerel basından katılım muhteşemdi.

Aralarında ilk defa fiziki bir toplantıya katılanlar çoğunluktaydı. Çok önemli bir toplantı oldu. Adeta beyin fırtınası yapıldı. Özellikle Kemal Şahin yaptıklarını anlatarak sektörün önünü açacak mesajlar verdi.

Turizm sektörünün en önemli isimlerinden Osman Ayık sorunları tespit edip ilk defa hibrit turizm projesini bu toplantıda duyurdu. Toplantı sonrası herkes Osman Ayık’tan bu tür beyin fırtınası toplantılarına ev sahipliği yapmasını istedi.

Bu toplantı ses getirince yine Kemal Şahin önderliğinde zoom üzerinden bir turizm toplantısı yapıldı. Bu toplantıya da çok önemli isimler katıldı. Yoğun bir katılım yaşandı. Fikirler çok önemliydi. Ve bu toplantıda bir karar çıktı.

Turizm sektöründe yeni fikirlerin geliştirilmesi için sektör içinden veya dışından isimlerle beyin fırtınası toplantıları yapılması kararı alındı. Ve bu toplantıların yapılması için oluşturulacak ekibinde sekreteryasının yürütülmesi görevi de Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’ne (YAPDER) verildi. YAPDER’in çalışkan ekibi sekretarya görevini üstlenir üstlenmez ilk buluşmayı gerçekleştirdi. İlginç isimlerin katıldığı toplantının kayıtları KANALEKONOMİ’nin sayfasına ayrıntılı bir şekilde koyuldu. Ayrıca konuyla ilgili turizm yazarları yazılar yazdı. Yeni etkinliklerin kararının alındığı toplantıda özetle şu isimler söz aldı ve farklı konuları dile getirdi.

Bugüne kadar Bayburt’a büyük hizmetleri olan Kenan Yavuz ilk sözü aldı. Yerel kalkınmanın önemine dikkat çekti Kanan Yavuz ve şöyle dedi:

“Biz şimdi burada yani Bayburt’ta etnografya müzesi yapıyoruz. Bitirmek üzeriyiz. Yaşayan müze konseptine uygun olarak,yaptığımız bu çalışma bu bölgenin kalkınmasına büyük katkı yapacak dişe düşünüyoruz. Artık insanların doğdukları yerde doymalarını sağlamalıyız. Bu müze bunun ilk adımı olun inşallah. Neden göç edilsin ki! Burada üniversite herkese 15 dakikalık mesafede. Toprak bir dokunduğunda yüz veriyor. Şu halde bile bize şimdiye kadar yaklaşık 8 bin ziyaretçi geldi. Daha çok beyaz yakalı turistlere hitap eden ve tabiatla buluşmayı sağlayan bir kültür turizmi yapısı kurmak istiyoruz.”

Sonra söz sırası Türkiye’de kentleşme ve kent kültürü konusunda çok önemli çalışmalara yapmış bir isme geldi. Friterm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk o da şöyle dedi:

“İnsan bir bölgeye niçin gider? Sorusunun cevabının bulunması gerekiyor.. Bu konuda alternatif hikâyelerin yazılması gerekiyor. İspanya Camino yolu yürüyüşü örneği var. Bir hikâyesi var ve çok insan gidiyor. Türkiye’nin de bu potansiyeli var.”

Dedeman Otelleri’nin önemli isimlerinden Nadir Kadakal konuyla ilgili herkesi bilgilendirmeye açık olduklarını ifade etti.

Gıda Mühendisleri nurten Sırma ve Elif Attepe, gastronomi turizminin önemi, Maxi Haber Genel Yayın Yönetmeni Aykut Altındağ ise, bir şeyler olabilmesi için birilerinin görmesi gerektiği, farkındalık artınca, insanların “biz kurallara uyarak tatile gidebilirmişiz” diyebilecekleri üzerinde durdu. Yücedağ,‘gezelim görelim’ dışında da daha kaliteli turizm programlarına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Serap Girgin Baykal, turizm sektörünün önde gelin isimlerinden Sevda Yılgaz’la yaptıkları programdan bahsederek, önümüzdeki on yıl içinde çok farklı turizm tarzları çıkacağını, örneğin Tokat’ta tarım turizmi yapıldığını söyledi. Ayrıca bu yeni oluşumun sürdürülebilir olacağına inandığını belirtti.

Reklam sektörünün en önemli isimlerinden Selim Tuncer, “Anadolu boydan boya bir kültürel servet.” derken, Anadolu’nun farklı iklimlerin aynı yerde yaşanabildiği bir ekoton olduğunu ancak bunun kültürel sermayeye dönüştürülemediğini düşündüğünü anlattı. Ağrı’da, ‘Nuh’un Gemisi’ dendiğinde oradaki turizmin rakipsiz olacağını söyledi. Berk Hacıgüzeller, olaya global dünyanın zenginliği açısından bakarak, ülkelerin vatandaşlarının tercihleri üzerine bir envanter çalışması yapılarak bir rota çizilebileceğini söyledi.

Son olarak iş dünyasının bir çok örgütünde başkanlık, yönetim kurulu üyeliğini yapan Aroma Meyve Suyu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Atom Duruk bütün konuşmaların değerlendirmesi yaptı ve çok önemli öneriler getirdi.

Duruk’un önerilerini not alan sekreterya önümizdeki günlerde bu doğrultuda çalışmalar yapacağını açıkladı. Ayrıca toplantıya katılamayan Elit World Otelleri’nin Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu’nun önerisi doğrultusunda yeni fikirler toplantısı yapılması için düğmeye basıldı.