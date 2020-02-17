Turizmde Yeni Trendler Çalıştayı düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi’nce 15 Şubat Cumartesi günü, “Turizm Sektörü Üyeleri ile İstişare Toplantısı ve Turizmde Yeni Trendler Çalıştayı” programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Ali Bilir, THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcı Mehmet Akif Özyurt ve Yeni Turizm Kaynaklarını Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken’in katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, “Şehir Otelleri Masası”, “Tatil Otelleri Masası” ve “Kültür Turları Acenteleri Masası” gibi başlıklar altında Yuvarlak Masa Toplantıları ve Panel programı gerçekleştirildi.

Yeni Turizm Kaynakları Üzerine Çalışıyoruz

Programın ilk bölümünün açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeni Turizm Kaynaklarını Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin 2019 yılı içerisinde 52,5 milyon turiste ev sahipliği yaparak büyük bir rekora imza attığını ifade eden Özeken, MÜSİAD olarak Türkiye’nin 75 milyon turist hedefi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

MÜSİAD’ın Tazelenme Süreci adı verilen bu yeni dönemde yeni turizm kaynaklarına yönelik projeler gerçekleştireceğini vurgulayan Özeken, “Zaten güçlü olduğumuz deniz-kum-güneş turizminin yanında, ülkemizin sahip olduğu diğer zengin turizm kaynakları üzerinde de çalışıyoruz. Bu nedenle komitemizin ismini Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi olarak belirledik. Yani zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olduğumuz ama henüz yeteri kadar verimli değerlendiremediğimiz termalden sağlığa, helal turizmden doğa ve macera turizmine, kongre turizmine kadar yeni turizm kaynaklarımız üzerine de çalışıyoruz.” dedi.

Helal Turizm Sadece Ticari ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmemeli

Özeken’in ardından konuşan Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, helal turizm konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Helal Turizm kavramının sadece ticari ve ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Soylu, bu konuya vebal ve sorumluluk hissiyatıyla yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Bu konuda şu an için Gayri Müslimlerin helal sertifika ve belge konusunda öncülük yaptığına dikkat çeken Soylu, Helal Akreditasyon Kurumu olarak bu konuda öne çıkmayı ve kuralları koyan bir kurum olmayı hedeflediklerini dile getirdi. 40 Müslüman ülkenin uzlaşmasıyla Helal gıda standartları oluşturduklarına değinen Soylu, denetim ve akreditasyon konusundaki eksikliklerimizin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Program, açılış konuşmalarının ardından Yuvarlak Masa toplantıları ile devam etti. Şehir Otelleri Masası, Tatil Otelleri Masası, Termal Oteller Masası, Hac ve Umre Acenteleri Masası, Incoming Acenteleri Masası, Kültür Turları Acenteleri Masası, IATA- Vize- MICE Acenteleri Masası, Sağlık Turizmi Masası, Ulaşım ve Transfer Acenteleri Masası ve Gastronomi Turizmi Masası başlıklarından oluşan programda, sektör temsilcileri bir araya gelerek iş geliştirme ve network edinme imkânı elde etti.

Acenteler Dijitalleşme Sürecine Adapte Olmalı

Programın ikinci bölümünde “Turizmde Yeni Trendler Paneli” düzenlendi. Panelde konuşan TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Ali Bilir, demografik ve coğrafi değişimlerin turizm üzerindeki etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde X, Y,Z ve Alfa olarak nitelendirilen yeni nesillerin ürün alım, hizmet anlayışı ve isteklerinin büyük ölçüde değiştiğini belirten Bilir, günümüzde faaliyet gösteren acentelerin bu duruma ayak uydurmasının mecburi olduğunu kaydetti. Türkiye’nin en çok turisti Avrupa’dan çektiğini vurgulayan Bilir, devletimizin turizm planlamasını Avrupa’nın yaşlanan nüfusunu da göz önünde bulundurarak yapması gerektiğini belirtti. Acenteleri dijital ortama uyum sağlaması gerektiğini de söyleyen Bilir, acentelerin tüm ürünlerini bu mecralarda sunması gerektiğini dile getirdi.

Ehil İnsanlar Yetiştirilmeli

Panelde konuşan HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin ise Umre ve Hac organizasyonları düzenleme kriteleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hac ve Umre organizasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için TÜRSAB çatısı altında ehil insanların yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, Hac ve Umre turlarında hiçbir acentenin ekonomik kayba uğramaması, Hac yapacak kişinin güvenliği ve acentelerin itibarının yükseltilmesi adına düzenlemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“Müslüman Dostu Turizm”

IHATO Başkanı Yusuf Gerçeker de helal turizm ve Türkiye’nin potansiyeline ilişkin bilgilendirme yaptı. Helal Turizm kavramını İslam dininin emir ve yasaklarına uygun bir turizm faaliyeti olarak nitelendiren Gerçeker, İnanç Turizmi ile Helal Turizm’in karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Helal Turizm’in konsept bir turizm uygulaması olduğunu belirten Gerçeker, kayak turizmi, deniz turizmi ve gastroturizm gibi bütün turizm çeşitlerinde bu konseptin uygulanabileceğini kaydetti.

Helal Turizm kavramının Türkiye’de yerleşmesi adına bakanlık ve Helal Akreditasyon Kurumu ile ortaklaşa hareket ettiklerini belirten Gerçeker, bu konsepti “Müslüman Dostu Turizm” başlığı altında kurumsallaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

THY olarak 127 ülkeye uçuyoruz

THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Türk Hava Yolları’nın dijitalleşme süreci hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin bulunduğu konum itibariyle 4 saatlik mesafede 2 milyarın üzerinde nüfusa yakın olduğunu belirten Menevşe, THY olarak turizmi geliştirmek ve ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Dünya genelinde en çok uçuş noktasına sahip havayolu şirketimiz her yeni destinasyon ile ülkemize yeni bir pazar açıyor dedi.

21 Başlık Altında Turizm Çalışması Yürütüyoruz

Programın son bölümünde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt dünyada turizm anlamında ciddi bir rekabet yaşandığına dikkat çekti. Türkiye olarak dünyanın en fazla turist ağırlayan 5 ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Özyurt, “Bu hedeflere ulaşmanın yollarından biri de elbette yerli ve yabancı turistin ilgisini, daha fazla ülkemize yönlendirebilmekten geçiyor. MÜSİAD olarak, bu konuda hem somut projeler ortaya koyabilmek hem de çözüm önerileri sunabilmek için, “Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi”ni kurduk. Komitemizin temel kuruluş amacını, belli alana sıkışan turizm algısını değiştirmek ve turizmi çeşitlendirmek olarak özetleyebiliriz. MÜSİAD olarak, turizm kaynaklarında çeşitliliği, yayla turizmi, gastro turizm, Türk mutfak sanatları, sağlık turizmi gibi 21 başlık altında topluyoruz. Bu alanlarda yapılacak başarılı çalışmalarla birlikte, ülkemizin, önüne koyduğu hedeflere ulaşmaması için önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.” şeklinde konuştu.

Turizm Stratejik Sektörlerimiz Arasında Yer Alıyor

Çalıştayın son konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin çalışmaları ve 2023 hedefleri hakkında bilgi verdi. MÜSİAD’ın turizm gibi önemli bir sektörde komite kurarak çalışma yürütmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alparslan, Başkanlık Sistemine geçiş ile birlikte turizmi stratejik bir sektör olarak belirlediklerini ifade etti. Devletin belirlediği “Turizm Mastar Planı” hakkında bilgi veren Alparslan, devletin bütün imkânlarını turizme katkı sağlamak için kullandıklarını vurguladı. 2023 yılında 75 milyon turist 65 milyar Dolar gelir hedefi koyduklarını vurgulayan Alparslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylarıyla Turizmi Geliştirme Ajansı’nı kurduklarını belirtti. Antalya ve Gaziantep Havalimanlarında kapasite artırım çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Alparslan, Galataport ve Yeni Kapı’da açılması planlanan yat limanı projelerinin tamamlanmasıyla kruvazör turizmini de 3 milyon düzeyine çıkarmak istediklerini kaydetti. Bütün bu gelişmelere paralel olarak Sağlık Turizmi ve Helal Turizm konularında da yoğun bir çalışma sarf ettiklerini dile getiren Alparslan, bu konularda İslam dünyasının önde gelen ülkesi olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Soru-cevap bölümü ile devam eden program, aile fotoğrafı ile sona erdi.

