Turizmden anlamlı mesaj!.. Almanya bindiği dalı kesmez

Celal Toprak yazıyor - Turizm sektörü cesur çıktı. Dün dönemin ilk fiziki toplantısı yapıldı Antalya’da… Turizmde bir çok ilke imza atan Clup Mega Saray’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, gazetecileri, sektör önderlerini ve uzun bir süredir Entelektüel Şamata adıyla buluşmalar gerçekleştiren iş insanlarını sekötrün geleceğini konuşmak için bir araya getirdi.

İyi de yaptı. Normalleşme konusunda önemli adım oldu bu toplantı çünkü. Aylardır evden çıkmayan çok önemli isimler sektörün geleceğine ilişkin öneriler sundu. Ve sonuçta inovasyonun gelecekte belirleyici olacağı konusunda müthiş bir uzlaşma gündeme geldi. Ayrıca toplantıya Avrupa ülkelerinin turizm konusunda Türkiye’ye yönelik tavırları toplantıya damgasını vurdu.

Aynı zamanda Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kemal Şahin, pandemi sürecinde sağlanan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) gibi desteklerden memnun olduklarını, kira ödemeleri, kredi destekleri, vergi ve prim ertelemelerinin ise daha uzun vadeli sürmesi gerektiğini bildirdi.

Birçok otelin açılmasıyla birlikte KÇÖ desteğine gerek kalmayacağını ancak açılmayan otellerin personellerini kaybetmemeleri anlamında bu desteğin de sürmesinin faydalı olacağını anlatan Şahin, “Bazı tesisler sene sonuna kadar alabilir. Kredi ödememeleri, kira, vergi ve SGK prim ödemeleri bunlar kademe kademe uzatılacağım bir yol ödemesiz üç yıla yayılması lazım. Çünkü sektörün belini doğrultması üç yıla ihtiyacı olacak” dedi ve şu noktaların altını çizdi:

. Turizmin bir milyon insanı istihdam eden bir sektör. Tarımı ve hizmet sektörünü besleyen bir sektör. Net döviz getiren bir sektör. Döviz dengesi açısından çok stratejik bir sektör.

. 58 milyon turist hedeflemiştik. Ne olduysa martta oldu ilk iki ay iyi gidiyordu. Ekmek teknesi durdu. Ocakta oteli açmaya başlamıştık. Hükümetimiz de elinden geleni yaptı.

. Dünya Turizm Örgütü tahmin yapmış; temmuzda açılırsa yüzde 58 küçülme olacak. İyi senaryoda bile yüzde 58 gitti. Eylülde olursa yüzde 70 gidecek. Sene sonuna kadar sürerse yüzde 78 gidecek.

. Bu şu demek 30 milyar doların 17 milyar doları gitti. Kötü senaryoda 23 milyar dolarımız gidecek. Belekteki otellerin çoğu odalarını sattı, paralarını da aldı. İnsanlar gelmek istiyorlar ama gelemiyorlar. Antalya’nın ben muhtelif olarak açılacağını düşünüyorum.

. Burada 9-10 gün kalanlar. Parası olan insanlar. Almanya'daki bağlantılarımla konuşuyorum seyahat uyarısı politik değil. Onların pandemi ile ilgili bir kuralı var; o kriteri tutturmamız lazım. Hem Merkel’in verdiği mesaj, hem de burada Almanlar’ın da 30-40 oteli var.

. Hem burada hem oradaki bağlantılar anlamında on binlerce kişi çalışıyor. Onlar da bindikleri dalı dalı kesmezler. Türkiye’ye turist gelmediği için TUI’nın (Alman tur operatörü) batmasını Almanya istemez. Ama o kriterlerin tutması gerekir.

. Sağlık tehdidi olmazsa Almanlar bunu düşünürler. Burada sosyal mesafe var, doktorlar var, pandemi kuralları uygulanıyor, adeta bir karantina gibi, buraya gelip insanlar nefes alsınlar, moral olarak düzelirler.

TURİZMİN ÇARPAN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Turizm sektörünün duayen isimlerinden, sektörde birçok STK’da başkanlık yapmış Osman Ayık da, İngiltere’nin seyahat kısıtını kaldırdığını, Almanya’nın da yarısını kaldırmasını beklediklerini ifade etti ve şunları söyledi:

. Biz paket tura bağımlı bir bölgeyiz. Bireysel çok az. Paket turda İspanya ile başa baş gidiyoruz. 25-27 milyon paket tur turisti var İspanya’nın ama 85-90 milyon turist ağırlıyorlar. Çünkü bireysel olarak gelen ve basmak amaçlarla ülkeyi ziyarete edenler fazla. Bizim paket turları daha da geliştirmemiz lazım.

. İnovasyona ihtiyacımız var. Bu tesisin yaptığı tenis organizasyonu var mesela farklı bir açılım. İleriye dönük öngörüde bulunmak imkansız. İnsan sağlığı ile ilgili durum olunca bütün ezberler değişiyor. Şunu görüyoruz insan kitleleri kolay hareket etmiyorlar.

. Yeni normal kavramı söyleniyor ama şöyle bir istatistik yok yani bu salgın toplumda ve bireysel nasıl bir etki bıraktı, bu yok. Bu eğilimleri ölçerek değişimleri de planlamamız lazım. Biz dünyanın en önemli turizm aktörlerinden biriyiz.

. Bu işten en çok etkilenen sektör seyahat endüstrisi ve turizm. Hizmetler sektörünü bir motor olarak düşündüğünüzde, turizm motor yağı gibidir. O olmadan çalışmıyor. Toplam milli gelir içinde turizm çok büyük pay tutmuyor ama çarpan etkisi çok önemli.

. 2019'daki sayıları birkaç yıl içinde görmemiz çok muhtemel olmayabilir. Sektör bu kadar çabuk geri dönebilir mi bizim tarafta döner ama iş ortaklarımızın, Avrupa'daki durumu ve büyük gruplar özelindeki etkisini biliyoruz. Tur operatörleri eski gücüde olabilecek mi? Aynı sayıda turlar düzenleyebilecek mi?

Toplantıda konuşan uluslararası tur operatörü Meeting Point Türkiye CEO’su Kamil Özil, geçen yol Türkiye’ye iki milyon turist getirdiklerini söyledi. Antalya bölgesinin en büyük pazarları olduğunu anlatan Özil, Almanya’nın seyahat uyarısı 31 Ağustos’a kadar sürüyor olsa da 15 Temmuz itibarıyla operatörlerin paket tur satışlarının açık olduğunu dile getirdi. Almanya’dan herhangi bir seyahat yasağı olmadığını ancak uyarı nedeniyle eğer seyahat edilirse devletin sigorta dahil hiçbir konuda sorumluluk kabul etmediğini belirten Özil, şu bilgileri verdi:

. Bakanlar arası görüşmede, turizm konusu dış politikaya kurban gitmiş görünüyor. Bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorduk. Bu ay içinde veya ağustosta seyahat uyarısının kaldırılacağını düşünüyoruz.

. Pandemi sürecini en iyi yöneten ülke Yunanistan oldu oraya bir talep var ama Antalya açılırsa birinci sıraya Türkiye gelir. Hangi otellerin açılacağını bilmiyoruz. Müşterinin aldığı oteli kolay kolay değiştiremiyorsunuz.

. Geri planda bunun operasyonunu yönetmek çok zor. Devlet iyi niyetli bir yaklaşımda bulundu ama uygulamada ve gerçekleşmede kısa çalışma ödeneği dışında, ne özel ne kamu bankalarının bir desteği olmadı. Dönem dönem biz otellerle birbirimizin kredilendiricisiyiz. Bir milyar dolar bulan bir kredilendirme olur, bu olmasa turizm gelişemezdi.