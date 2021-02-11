Turizmden güzel haberler geliyor

Tatilcilerin yüzde 50’ye varan büyük indirimlerden yararlanabildiği erken rezervasyon dönemi şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Türk turizminin önde gelen seyahat acenteleri arasında yer alan Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul’a göre şimdiye kadar yapılan rezervasyonlar, bu sene temmuz ile ekim ayları arasında güzel bir sezon yaşanacağını gösteriyor. Tonbul, 2021’de yüzde 100 büyüme beklediklerini söylüyor.

Zor geçen 2020’nin ardından yeni yılda milyonlarca kişi güzel bir tatilin hayalini kuruyor. Covid-19 aşı çalışmalarının yoğunlaştığı bugünlerde tatilciler, özledikleri, doya doya yaşamak istedikleri tatil ve seyahatlerin planlarını yapıyor.

Erken rezervasyon kampanyaları şubat ayının sonuna kadar devam ediyor

Tatilcilerin yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabildiğini erken rezervasyon döneminin şubat ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, şunları söylüyor: “Doğal güzellikler açısında benzersiz bir ülkede yaşıyoruz. Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den Anadolu’ya kadar eşsiz koylar, upuzun kumsallar, masmavi denizler, pırıl pırıl parlayan güneş, lüks oteller, kültürel duraklar, tarih kokan antik kentler ve daha nice benzersiz doğal ve tarihsel değerler yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Touristica olarak, bu ilgiye hak ettiği karşılığı vermek istiyoruz. Şubat ayı sonuna kadar devam eden erken rezervasyon dönemi de bu bağlamda oldukça önemli. Erken rezervasyon fırsatları ile tatil severler bütçelerine ve zevklerine uygun tatil yerleri arasından dilediklerini seçip, gönüllerince tatil yapabiliyor. Ayrıca misafirlerimize ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Konuklarımız dilerse tatil ücretlerinin ödemelerini satın aldıktan 4 ay sonra, 12 taksite varan taksit imkânı ile yapabiliyor. Tatilden bir gün önce iptal edilse bile ödenen paranın tamamen geri alınabileceği iade garantisi de sunarak, misafirlerimizin hem ekonomik hem de güvenli bir şekilde tatil yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Erken rezervasyonda en çok Kurban Bayramı dönemi talep görüyor

Erken rezervasyon döneminde en çok rağbet gören zamanların, resmi tatil dönemleri ile Kurban Bayramı’nı kapsayan temmuz ayında olduğunu ifade eden Burak Tonbul sözlerine şöyle devam ediyor: “Şimdiye kadar yapılan rezervasyonlar bu sene Akdeniz ve Ege’de temmuz ile ekim ayları arasında güzel bir sezon yaşanacağını bize gösteriyor. Bu ilginin oluşmasında, sezon fiyatlarına kıyasla erken rezervasyon paketlerinin hem çok daha düşük ücretler sunması hem de ödeme kolaylığı sağlaması önemli rol oynuyor. Şu ana kadar gerçekleşen rezervasyonlar doğrultusunda yurt içi tatil satışlarında 2020 yılına göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Yurt dışından da bir ilgi var. Özellikle İngiltere, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden Ege ve Akdeniz bölgelerine yoğun bir talep olduğunu görüyoruz.”

Kültür turlarına ilgi artıyor

Tatil konseptleri arasında, kültür turlarının da son dönemde yükselişe geçtiğini ifade eden Burak Tonbul, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kapadokya’dan Karadeniz’e, Göbeklitepe’den Doğu Ekspresi’ne kadar tüm kültür turlarımız inanılmaz ilgi görüyor. Birden fazla destinasyonu keşfederken zamandan ve maddiyattan tasarruf yapabilme imkânı da kültür turlarını çekici bir hale getiriyor. Vadileri, uçan balonları ve peri bacaları ile görsel bir şölen sunan Kapadokya, yemyeşil doğası, eşsiz yayları ve kendine has kültürü ile Karadeniz ve dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğuna ev sahipliği yapan Göbeklitepe en çok tercih edilen turların başında geliyor.”

Kişiye özel konseptler

2020 gibi zor bir yılın ardından, 2021 yaz sezonunda misafirlerin tatillerini unutulmaz bir deneyime dönüştürme konusunda çok kararlı olduklarını belirten Burak Tonbul şunları söylüyor: “Yaz tatilini ev konforunda, güvendiği yer ve otelde geçirmek isteyen misafirlerimize özel karşılamalar organize ediyor, sevdikleri şeyleri öğrenip o doğrultuda en iyi hizmeti sunuyoruz. Bizi bir kez tercih eden müşterimizi asla unutmuyor, nasıl bir damak tadı olduğunu, en rahat edeceği oda tipini kodlayarak bir sonraki ziyaretlerinde bu ayrıntılar doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu sayede tamamen misafirimizin kendisine özel ayrıntılı ve ayrıcalıklı hizmetler sunuyoruz.”

Güvenli Turizm Sertifikası ile tüm endişeler ortadan kalkıyor

Tatil severlerin yeni normale uyum sağlamaya çalışırken zihinlerinde oluşan endişeleri çok iyi anladıklarını ve bunun için güvenli turizm sertifikasına sahip oteller ile tüm endişeleri ortadan kaldırdıklarını dile getiren Burak Tonbul, “Personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Hijyen ve dezenfekte süreçlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik ve üst seviye hijyen standartlarına uyum sağlayabilmek için uzmanlardan oluşan bir ekip ile çalıştık. Geliştirdiğimiz kapsamlı sağlık protokollerini misafirlerimizin check-in’den check-out’a kadar güvenliğini ve içlerinin rahat etmesini sağlamak için eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz” diyor. Touristica, tüm tatil severleri erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak hem ekonomik hem de muhteşem bir tatil yaşamaya davet ediyor.