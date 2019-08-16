Turizme 'Prenses' destek!

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Shaman Durek ile Bodrum'a geliyor.



Türkiye elçisi ve gecenin ev sahibi Dr. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Prenses ve Shaman Durek adına yemek verecek. Bu özel yemeğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılacak.



Türk misafirperverliğini gözler önüne seren anlamlı organizasyon, aynı zamanda iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini de geliştirmek için fırsat sunacak.



Organizasyon 17 Ağustos Cumartesi akşam saat 20.00’de Bodrum Edition Otel’de gerçekleştirilecek.



