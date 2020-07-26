Turizme Rus ve Alman müjdesi

Sektörde inovasyon arayışlarının zirveye çıktığı bugünlerde bir müjdeli haberde Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de, önceki akşam katıldığı turizmdeki gelişmelerin konuşulduğu bir video konferans toplantısında, Almanya’nın, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırılacağının müjdesini verdi. Kemal Şahin, “Bir ay önce açtığımız Antalya Belek’teki Club Megasaray otelimizde Rusya ve Almanya charter uçuşları açılmamasına rağmen hem yerli hem de yabancı turistlerden talep geldi. Şu an tesiste 900 misafir ağırlıyoruz. Bunların yüzde 60’ı yurt dışından yüzde 40’ı yurt içinden geldi. Bu da gösteriyor ki her türlü zorluğa rağmen turistler Türkiye’yi tercih etmeye devam ediyor” dedi.

OPERATÖRLER ANTALYA'YA GELİYOR

Şahin, Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a, Alman turistlerin daha yoğun geleceğini, ağustos ayı ve daha sonraki aylarda turizmin daha iyiye gideceğini ifade etti. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın yönetiminde düzenlenen toplantıda konuşan Meeting Point Turkey CEO’su Kamil Özil, "Almanya’dan gelen müjdeli haberle umutlarımız yeniden yeşerdi" derken, Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu da, “Bu süreçte misafirlerimizin doğaya olan bağlılığı artacak. Biz otelcilerde misafirlerimizin doğayla iç içe buluşması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aslında biz Türkiye olarak otelcilik sektöründe her şeyi ile hazırız ama bunları deneyimleyecekturistlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini 23-26 Temmuz’da Antalya’da ağırlayacak. Almanya’nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya’nın farklı kentlerinden organizasyona katılacak olan seyahat profesyonelleri, Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı turistik tesislerde deneyimleyecek. Bu gelişme de Almanya'nın kapıları açması anlamında önemli bir adım.

OTELLER HABERLERE KULAK KESİLDİ

Deniz turizminin olduğu bölgelerin daha erken hareketlendiği görülürken şehir otellerinde ise durum pek iyi değil. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak ara veren şehir otellerinin büyük bölümü açılamadı. Yine otellerin büyük bölümünün hâlâ kapalı olduğu Akdeniz ve Ege, iç turizm ile kımıldadı. TÜROB, Türkiye'nin Haziran 2020 doluluklarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.4 azalarak yüzde 21.2’ye gerilediğini açıkladı. Bu oran İstanbul’da yüzde 13.8 oldu. Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37.2 düşüşle 54.4 avro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80.1 düşüşle 11.5 avro geriledi. TÜROB’dan yapılan açıklamada, “Haziran ayı itibarıyla kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibarıyla devam eden bu hareketliliğin Kurban Bayramı’na kadar olan sürede artmasını bekliyoruz. Anadolu’nun diğer kesimlerinde de memleket ziyaretlerinden kaynaklı bir hareket söz konusu. Kıyı bölgelerde açık olan otellerde doluluk oranları çift haneye ulaştı. Ancak buralarda da İstanbul’da olduğu gibi otellerin büyük bir bölümü hâlâ kapalı olduğuna dikkat çekeriz. Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını söyleyebilmek henüz mümkün değil. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya’dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir” denildi.Recep Erçin/ Aydınlık