Turizmin derdine derman aradılar

Turizm Araştırma Geliştirme Platformu (TU-AR) turizm için yeni fikirler, yeni arayışlar geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda düzenlenen webinar ile TU-AR Koordinatörü Melek Çubuk moderatörlüğünde dijital tanıtımın turizm sektörüne katkısı sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler tarafından derinlemesine ele alındı.

Webinarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Gazatecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak konuk ve katılımcıları selamladıktan sonra sözü TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık’ a bıraktı. Sektörün duayen isimlerinden Ayık turizmin sezona umutla başladığını fakat sonrasında gelen kötü haberlerle bir hayal kırıklığı yaşandığını belirterek kovid 19 kaynaklı dünya genelinde yaşanan ortak sorunlara değindi.

Salgın sürecinin dünya genelinde iyi yönetilemediğini belirten Ayık seyahat konusunda yeterli kuralların halen oluşturulmadığını vurguladı. Daha sonra S.Ü Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman sözü alarak yaşanan bu krizin geçici bir durum olduğunu turizm sektörünün bu krizi aşabilecek güce ve deneyime sahip olduğunu belirtti. Karaman pandemi sürecinde teknolojinin ve dijital tanıtımın önemine vurgu yaparak sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretmesi açısından dijital dönüşümlerin elverişli uygulamalar olduğunu ifade etti. Sonrasında söz alan Travelinsghtpediadijital seyahat platformu kurucu ortağı Alper Aydın tüketici kaynaklı medyanın turizm sektörü açısından önemine vurgu yaparak gezginlerin seyahat planlamalarında bu tür platformlarda tüketiciler tarafından paylaşılan içeriklerden faydalandığını ve seyahatlerinden sonra yine bu tür platformlarda deneyimlerine ilişkin paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Aydın bu düşünceden yola çıkarak Travelinsightpedia projesini hayata geçirdiklerinden bahsetti. Daha sonra sözü alan Green Park Oteller Grubu Başkan Vekili Atilla Üstündağ turizm sektörünün zor bir dönemden geçtiğini belirterek belirsizliğin ortadan kaldırılmasında aşılama sürecinin önemine vurgu yaptı. Üstündağ pandemi sürecinde sahip oldukları on otelin hiçbirisini kapatmadıklarını bunun yerine kısmi küçülme önlemleri ile devlet desteklerinden faydalandıklarını belirtti. Pandemisürecinin en çok turizm sektörünü etkilediğini belirten Üstündağ sürecin turizm sektörü açısından iyi yönetilemediğine değindi. Green Park Oteller Grubu olarak doğa tabanlı turizm türlerine odaklandıklarını belirten Üstündağ alternatif turizm türleri ile sezonu geçirmeye çalıştıklarını anlattı. Sonrasında söz alan Marmara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Cüneyt Sadiç akıllı tanıtım kavramını açıklayarak turizm pazarlaması açısından önemine vurgu yaptı. Sadıç Türkiye nüfus yapısına vurgu yaparak nüfusun çoğunun sosyal medya kullandığını ve hedef kitleye erişme noktasında sosyal medyanın önemli bir araç olduğunu belirtti. Daha sonra söz alan Bentur İstanbul Destinasyon Yönetmeni Sevda Yılgaz sağlık olmadan turizmde dahil hiçbir şeyin olamayacağını belirterek bu sürecin atlatılması için hep birlikte atılacak adımlara dikkat çekti. Yılgaz pandemi sürecinde bizim bir araya gelmemizi sağlayan teknolojinin turizm sektörü açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. YIlgaz teknolojinin turizm bağlamında kullanılmasına vurgu yaparak akıllı şehirlerin ve diğer akıllı uygulamaların seyahati ve turizm deneyimlerini ne kadar zenginleştirdiğini ifade etti. Son olarak söz alan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mahir DOĞAN turizm sektör temsilcileri ile gerçekleştirdikleri toplantılarla turizm sektörünün sorunlarına çözümler üretmeye çalıştıklarını belirtti. Doğan turizm sektörünün içinde bulunduğu bu kötü sürecin bir an önce atlatılması için parti olarak çalıştıklarını ifade ederek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.