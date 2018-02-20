Turizmin yeni sahnesi Beypazarı olacak Tarih boyunca önemli bir yere sahip olan Beypazarı, günümüze kadar insanlığa dair birikimleriyle oluşturduğu kültürel miras ve doğanın bahşettiği doğal güzelliklerinin birleşimiyle turistlerin ziyaret noktası olmaya devam ediyor. İlçe turizminin arttırılması, coğrafi güzelliklerinin, turistik gezi alanlarının tanıtımı ve turizmde Beypazarı’nın ön plana çıkarılması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarih boyunca önemli bir yere sahip olan Beypazarı, günümüze kadar insanlığa dair birikimleriyle oluşturduğu kültürel miras ve doğanın bahşettiği doğal güzelliklerinin birleşimiyle turistlerin ziyaret noktası olmaya devam ediyor. Bölgedeki turizm faaliyetlerini arttırmak ve ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak adına Beypazarı Doğal Maden Suları Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, otel yöneticileriyle Beypalas otelde verdiği kahvaltıda bir araya geldi. İlçe turizminin arttırılması, coğrafi güzelliklerinin, turistik gezi alanlarının tanıtımı ve turizmde Beypazarı’nın ön plana çıkarılması ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.



BEYPAZARI’NDA OTELLER BİRLİĞİ KURULMASI KONUŞULDU



Kültürel ve doğal güzelliklerinin daha iyi tanıtılması, hizmet sektörünün sıkıntıları, turizm bölgesi olarak Beypazarı’nın ön plana çıkarılması adına görüşlerin paylaşıldığı toplantıda Beypazarı’nda oteller birliği derneğinin kurulacağı sinyalleri verildi.



Beypazarı bulunduğu konumunu itibari ile ulaşımı kolay ve tarihi zenginliklere sahip bir yerde. İlçeye gelen turistlerin konaklayacakları yerlerde, temiz ve güler yüzlü hizmetin önemine değinilen toplantı da, tüm işletmeciler fikir alış verişinde bulundular.



Tarihte İstanbul-Bağdat yolu üzerinde ticaret merkezi olarak önemli yer edinmiş olan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu kültürlerinin mirasları ve Osmanlı devletinden kalma tarihi Beypazarı Konakları’nın dokusu korunuyor gelecek kuşaklara aktarılıyor. Bölge halkı yıllar boyu gümüşü, bakırı, demiri, deriyi, ipeği işleyerek geçimlerini sağlıyor, kültürel sanat eserlerini de yaşatmaya katkı sağlıyor. Doğal bitki örtüsü ve tarihi kalıntılarının turizme zemin hazırlayan yapısının yanında; maden suyu, 80 katlı baklavası, tarhana, yalkı, bici, göce, perçem, yarımca, güveci, bazlama ekmeği, tohma, şerit, uruş kapaması, Beypazarı kurusu, Beypazarı sucuğu, ebesüt, höşmerim ve havuç lokumu lezzetleriyle damak keyfinden de söz ettiriyor.