Türk turizmi Almanya'yı salladı

Merkezi Almanya Hamburg'da bulunan uluslararası içerik yönetim ajansı UCOM Global tarafından organize edilen yayında, Türkiye'nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve Almanlar, Türkiye'ye davet edildi.



Toplam 16 sayfalık yayında Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye'ye en fazla turist getiren FTI'ın CEO'su Dietmar Gunz da bir söyleşi ile yer aldı. Gunz, Türk turizmine övgüler düzerken, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurguladı.



Turizm sektörü hem kişisel seviyede hem de güçlü iş ilişkilerinde, Türkiye'nin güçlü ve olumlu elçisi olduğunu belirten Gunz, "Türkiye'yi henüz tam olarak tanımayan ve bir tatil destinasyonu olarak görmeyen ülkeler, Türkiye turizminin ve Türkiye'nin gelişiminde çok önemli rol oynayacak. Türkiye'ye gelen yabancı turist her yıl artmaya devam edecek. Türk mutfağı, golf ve spor turizmi, SPA kalitesi, yılın geneline yayılan tatil olanağı bunun en büyük nedeni. Türkiye'deki yeni destinasyonlar da bu büyümeyi destekleyecek. Türkiye, çok az vize ve seyahat kısıtlaması olan güvenli bir ülke" dedi.



"Türkiye bizim sadece en önemli pazarımız değil aynı zamanda küresel büyüme hedeflerimiz için en önemli ülke" diyen Gunz, "Üçbin kişilik ekibimizle Türkiye'nin her yerinde varız. Bu yıl da Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi.



TATİL İÇİN TÜRKİYE'Yİ ÖNERDİLER



Yayın tarihi olarak, bugün açılan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın seçilmesi dikkat çekti. F.A.Z gazetesi ITB Fuarı'nda da özel olarak dağıtıldı. Yayınlarda İstanbul'un en özel köşelerinden, Anadolu'nun nadide şehri Eskişehir'in Odunpazarı'na, sağlık turizmi ile öne çıkan Ankara'nın Atakule'sinden, Marmaris'in, Fethiye'nin, Bodrum'un Turkuvaz sularına ve Alman turistlerin gözdesi turizm cenneti Antalya'nın muhteşem tatil olanaklarına kadar Türkiye'nin turistik, tarihi ve kültürel değerleri Alman gazetecilerin kaleminden okuyucular ile buluştu.



Yayınlarda Almanya'nın önde gelen gazetecilerinden Philip Fecht, Sven Prüfer, Christian Zeiser, Thomas Winzig ve Martina Yaman, Alman okuyuculara kendi bakış açıları ile Türkiye'yi tanıttı ve "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı. Bu yayınlara Bahçeşehir Üniversitesi, Cornelia Diamond Golf Resort SPA, NEST Congress & Exhibition Center, Susesi Luxury Resort ve Selectum Luxury Resort gerek içerik gerekse ilanları ile katkıda bulunan markalar oldu.



Yayınlarda Türkiye'nin birçok turistik ve kültürel özelliği öne çıkartılırken, önemli kurum ve kuruluşların görüşlerine de yer verildi ve onlarla yapılan röportajlar yer aldı. Türk narenciyesinin duayen ismi ve Uluslararası Narenciye Kongresi Başkanı Kemal Kaçmaz, narenciye sektörünün en önemli etkinliklerinden olan 14'üncüsü Türkiye'de düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Kongresi'nin detaylarını okuyucular ile paylaştı. Kaçmaz, dört yılda bir dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleşen etkinliğin yeni durağının Türkiye olacağının müjdesini verdi.



Türkiye'nin Eğitim İhracatı Şampiyonu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de Türkiye'nin yurtdışından eğitim için gelen öğrencilere sunduğu imkanları okuyucular ile paylaştı.



"Ertuğrul"la röportaj yapıldı



En ilgi çeken röportajlardan biri ise Diriliş Ertuğrul dizisi ile milyonların gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan ile yapılan röportajdı. Yaklaşık 15 yıldır Türk dizilerinin dünyanın çeşitli ülkelerinden, farklı kıtalardan talep görür hale geldiğini belirten Düzyatan, "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi ve ülkemizi görme arzusu, merakı artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor" dedi.