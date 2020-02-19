Türk turizmi için rekorlar yılı olacak

SunExpress, 2019 yılında bir önceki yıla göre %10 büyüyerek 1.4 Milyar Avro’nun üzerinde gelir elde etti. 2019 yılında taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aşarken, doluluk oranı ise %83 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SunExpress CEO’su Jens Bischof, SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini son 3 yıldır üst üste rekorlarla sürdürdüğünü belirtti: “2019’da 1.4 Milyar Avro ile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ederek, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştirdik. 2019 yılında toplamda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. Güçlü finansal yapımız ve turizmdeki uzmanlığımız ile 2020 yılında da Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olmaya devam edeceğiz” dedi.

Avrupa ile Türkiye arasında 7 milyon koltuk arzı

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, 2020 yılında Türkiye dış hat uçuşlarında rekor bir kapasite ile toplamda 7 milyon koltuk sunuyor. Bischof, “Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan havayolu şirketiyiz. Bunun yanı sıra rekor sayıda Anadolu kentini Avrupa’ya direkt olarak bağlıyoruz. Bu yaz, Türkiye’de 17 noktadan Avrupa’da 39 destinasyona tarifeli direkt seferler düzenleyeceğiz” dedi.

Antalya’ya rekor koltuk arzı ve 2 yeni rota

Antalya’yı hem iç hem dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, 2020 yazında Türkiye’nin turizm başkenti ve SunExpress’in merkezi olan Antalya’ya dış ve iç hatlarda toplam 4.5 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştiriyor.

Bu yaz Antalya’dan Almanya’nın Bremen ve Fransa’nın Marsilya şehrine ilk kez uçmaya başlayacak olan SunExpress, Antalya – Avrupa uçuş ağındaki birçok destinasyonda frekans artışı sunuyor. Havayolu, Antalya kalkışlı Budapeşte uçuşlarını haftada 6’ya, Viyana uçuşlarını haftada 5’e, Brüksel uçuşlarını haftada 4’e, Prag ve Paris uçuşlarını haftada 3’e, Lyon uçuşlarını ise haftada 2’ye çıkarıyor. SunExpress, 2020 yazında Antalya’yı iç hatlarda 8, dış hatlarda ise 43 destinasyona bağlayacak.

Merkezi Antalya’ya hangar yatırımı yapacaklarını belirten Bischof, “Antalya’nın en büyük ve en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, 2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım-onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. Bu proje Antalya'da bir ilk olacak ve ilk etapta SunExpress uçaklarına, daha sonra da diğer firmalara hizmet verecek” dedi.

İzmir’e 3.1 milyon koltuk arzı ve 5 yeni rota

SunExpress, 2012 yılında aktarma merkezi ilan ettiği İzmir’e bu yaz toplamda 3.1 milyon koltuk arz ederek İzmir’deki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

İzmir’i dış hatlarda tarifeli ve direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 2020 yaz sezonunda uçuş ağına Milano, Ercan (Kıbrıs), Budapeşte, Prag ve Üsküp olmak üzere 5 yeni destinasyon ekliyor. Bu yaz İzmir’den Almanya’nın Frankfurt, Düsseldorf ve Münih şehirlerine günde 3 sefer düzenleyen hava yolu, Paris uçuşlarını haftada 5’e, Londra uçuşlarını haftada 3’e, Dublin uçuşlarını ise haftada 2’ye çıkarıyor. SunExpress, bu yıl İzmir’i iç hatlarda 13 kente, dış hatlarda ise 38 noktaya bağlayacak.

13 Anadolu kentinden Avrupa’nın 17 şehrine

Avrupa’da yaşayan Türklerin karşılıklı aile ziyaretlerini kolaylaştırmak adına 2010 yılından bu yana Anadolu’ya gerçekleştirilen direkt tarifeli uçuşlar, SunExpress’in en hızlı büyüyen pazarı haline geldi. Bischof: “2020 yazında 1 milyona yakın koltuk arzı ile 13 Anadolu kentinden Avrupa’nın 17 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyoruz” dedi. SunExpress, bu yazla beraber Adana’dan Hamburg, Viyana ve Brüksel’e, Balıkesir (Edremit) ve Eskişehir’den Düsseldorf’a, Malatya’dan Frankfurt’a ve Konya’dan da Helsinki’ye uçmaya başlayacak.

2020 de Türk turizmi için rekorlar yılı olacak

“Başta Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye ve Avrupa arasındaki uçuşlarımızla Türk turizminin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk” diyen Bischof, “2019 yılının Türk turizmi için rekor bir yıl olacağını daha önce belirtmiştik. İlk veriler ışığında 2019, Türk turizmi için gerçekten rekorlarla dolu bir yıl oldu. Dünyanın en iyi 5., Türkiye’nin ise en iyi tatil havayolu olan SunExpress’in 2020 için sunduğu bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesidir” dedi.

1 Mart itibarıyla Eurowings’in yeni CEO’su olarak göreve başlayacağını belirten SunExpress CEO’su Jens Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress’in yeni CEO’su Dr. Max Kownatzki’yi de tanıttı.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen de Bischof’a teşekkür plaketi takdim etti.

