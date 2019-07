Türkiye'nin en büyük termal tesisi Yalova'da hizmete açıldı

Karaderili Şirketler Grubunun, Marmara’nın Yükselen değeri beş yıldızlı Terma City 180 milyon dolarlık yatırım değeri ile 60 bin metrekare üzerine kurulu 2.200 yatak kapasiteli, 6 bin metrekare üzerine kurulu beş yıldızlı Spa’sı, özel olarak dizayn edilen, 1000 m2 başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi, bin kişilik havuz kenarı davet salonu ile görkemli bir açılış yaparak kapılarını açtı.



Cem Özer'in sunuculuğunda gerçekleşen açılış etkinliğinde konuşan Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, İstanbul'un ön bahçesi Yalova'da Türkiye ve dünya termal turizminin lideri olmaya aday Terma City'nin getirdiği yeniliklerle bölge turizminin ve otellerinin de kalite çizgisini artıracağını söyledi.



Otelin, İstanbul'a en yakın termal su bölgesi olma özelliğini taşıyan Yalova'nın turizm kapasitesini üçe katlayacağını dile getiren Talas, şehre yatırım konusunda geç kalındığını, bölgenin gerek termal, gerekse yaz turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olduğunu anlattı.



Talas, turistlerin geldiklerinde sadece otelde kalmadığını, Yalova ve yakın illeri de gezmek istediğini kaydederek, bu durumun Yalova bölgesi ve yakın şehirlerin ekonomisine katkı sağladığını bildirdi.



"Turistlerin, Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz" diyen Talas, doğrudan Yalova'ya gelen turistler için de İstanbul, Bursa ve çevre bölgeleri kapsayacak şekilde paket turlar düzenlediklerini aktardı.







4 bin 500 yatak kapasitesi



"Terma City sadece Marmara'nın değil tüm Türkiye'nin en büyük termal tesisi olma özelliği taşıyor. Bugün Türkiye'nin en büyük termal tesisini açıyoruz" diyen Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, şirketin kuruluş yolculuğunun 25 yıl önce başladığını belirterek, çeyrek asır önce başlayan hikayenin Terma City ile birlikte toplamda 4 bin 500 yatağa ulaştığını belirtti.



Yalova Terma City'nin hedef kitle olarak Orta Doğu'yu belirlese de ABD'den AB'ye ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine giriştiğini dile getiren Talas, bu çabalarıyla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesislerini ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.



Yalova Terma City ile birlikte dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunmayı ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Talas, şunları söyledi:



"Yalova Terma City, hedef kitle olarak Ortadoğu’yu belirlese de Amerika’dan Avrupa Birliğine ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyetine girişti. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleten Talas, ‘’Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye’nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanmasıdır.’’



Terma City, Yalova'nın turizmdeki eksikliğini kapatıyor



Terma City'yi Yalova'ya kazandıranlara teşekkür eden ve tesisin şehrin bu alandaki eksikliğini giderdiğini söyleyen Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, doluluğun 365 gün olmasını istediğini ifade etti.



Yatırımcıların Terma City ile çok büyük bir işi başardıklarını, yapılamaz denileni yaptıklarını ve bunun çok büyük bir başarı olduğunu bildiren Demiröz, "Burası Yalova turizmindeki büyük bir konaklama eksikliğini giderecek. Yalova'ya gelen 400 bin turist sayısını turizmi çeşitlendirerek bir milyona çıkartırsak şehrimiz turizmde hak ettiği yeri görecektir. Buna inanıyoruz" dedi.



"Tüm yatırımcıları Yalova'ya bekliyorum"



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Yalova'nın dünyanın en güzel ve değerli kentlerinden olduğunu belirterek, ancak burasının sektörel bir kimliği olmadığını söyledi.



Kentin İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerin arasında bulunduğunu, bu illere kısa sürede ulaşılabildiğini anlatan Salman, "Yalova'nın yüzde 58'i orman. Termal, kaplıca, deniz, şelale ne derseniz var, böyle bir kent dünyada yok. Sabiha Gökçen'e burası 40 dakika." diye konuştu.



Salman, Karaderili Şirketler Grubunca buraya bir de kongre merkezi yapılacağını kaydederek, "Yalova'nın geleceği de sektör olarak burada yatıyor. Bu tesiste bin civarı gencimiz çalışıyor. İyi ki Karaderili Grup geldi, burada yatırım yaptı. Türkiye'deki bütün yatırımcıları buraya bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Tesisin hayata geçirildiği Termal ilçesinin belediye başkanı Sinan Acar da tesisi bölgeye kazandıranlara teşekkür etti.



Açılış kurdelesinin protokol davetlilerince kesildiği gecede, sanatçı Bülent Ersoy sahne aldı.







Bünyesinde bin metrekarelik başkanlık suitini ve 20 adet kral dairesini barındırıyor



Karaderili Şirketler grubu Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesini özel olarak dizayn etti.



Türkiye’de 20 kral daireli ve bin metrekarelik bir başkanlık suitli termal oteli ilk kez yapıldı. Kral dairelerinin 16 adedi tek kat ve ortalama 250 m2, 4 adedi de dubleks 500 m2 olarak planlandı. Dairelerde, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyo, ikinci yatak odası ve banyosu bulunuyor. Salon büyüklüğü ise 130 m2 olarak belirlendi.



Salonlarda, şömine, bar, piyano, tamamı özel tasarım yemek ve oturma grupları da bulunuyor.



Dubleks kral dairelerinde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 metrekare salonu bulunuyor. Ebeveyn yatak odasında kumandalı döner yatak, masaj yatakları ve elektrikli kumanda ile karartılabilen camlar kullanıldı. Kral dairelerinde birinci sınıf mermer ve özel tasarım seramikler kullanıldı.



Mobilyalar özel tasarım olarak dizayn edildi. Terasları büyük olarak inşa edilen 6 adet kral dairesinin teraslarında manzaraya karşı separatörlü jakuzi bulunuyor.



Beş yıldızlı lüks termal turizm kompleksi 6 bin metrekare sağlık, SPA&kür merkezi, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da barındırıyor.



Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar da yer alıyor.



Proje, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek hayata geçirildi.







"Türkiye'nin kongre oteli olmaya adayız"



Karaderili şirketler grubu Terma City’e yaptıkları yatırımlarla iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kongre ve seminer alanlarını da hizmete sokacak. İstanbul’a 1 saatlik mesafede bu kadar büyük bir termal otelin olmayışı, aynı anda 3 bin kişinin katıldığı hem uluslar arası hem de İstanbul’da seminer ve kongre yapmak isteyenlerin mekân sorununu çözecek.



3500 m2 alan üzerine, aynı anda 3 bin kişilik kongre ve toplantılarını yapılabileceği salon. Bu salon aynı zamanda 4'e bölünüp daha küçük gruplara hitap edebilecek seviyelere gelebiliyor. Bunun haricinde, 8 tane daha toplantı salonu. Her biri 90 m2 olarak düşünüldü. İçerisinde Banket Ofis, Vestiyer ve Basın odası, çeviri odaları olacak Havuz başında 1500 kişilik akşam yemeği sunulacak. Bu salonlarla kurumsal firmaları termal su ile buluşturup profesyonel hizmet verecek. Böylelikle Yalova turizminde en büyük sorun olan hafta içi boş kapasite durumuna son verilmesi planlandı.