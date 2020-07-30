Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor 

Bulunduğu bölgelerin kültürel ve doğal güzelliklerinin bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan grup, pandemi döneminde kalabalık olan deniz tatillerine alternatif olarak kültürel zenginliklerin ve doğal güzelliklerin görülmesi için özel fırsatlar sunuyor. Bölgelere özel hazırlanan ve her bir otelin farklı fırsatlar sunduğu paketlerde, kişisel deneyimlerin yanında pandemi nedeniyle kısıtlı kişinin katılımı ile gerçekleşecek özel turlar da yer alıyor.

Pandemi döneminde tüm Dedeman otellerinde uygulanan “Güvende Kal” önlemleri ile misafirlerine güvenli bir tatil imkânı sunan Dedeman Hotels & Resorts International, her bölgenin özelliklerine göre hazırladığı tatil paketlerinde birçok alternatif yer alıyor. Dedeman kalitesi ve “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği”nin deneyimlenebileceği tatil paketlerinde; tarihi eserler ve müze ziyaretleri, keyifli yayla ve tekne turları, bölgenin eşsiz doğal güzelliklerinin ve lezzetlerinin keşfedilmesi gibi çok sayıda seçenek bulunuyor. Dedeman, pandemi nedeniyle deniz tatili yerine farklı tatil arayışında olanları, Trabzon, Denizli, Gaziantep, Tokat, Erzurum, Eskişehir, Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Zonguldak ve İstanbul’un güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor.

Trabzon’un eşsiz doğa ve tarihi güzelliklerini keşfetme imkânı

Deniz manzaralı konumu ve turistik noktalara yakınlığı ile dikkat çeken Park Dedeman Trabzon’un, misafirleri için hazırladığı tur paketinde birçok eşsiz doğal güzellik yer alıyor. Uzungöl, ünlü Ayder Yaylası, büyüleyici Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, içinde akarsu geçen Çal Mağarası ziyaretinin yanı sıra mavi tekne turu da seçenekler arasında bulunuyor.

Konya’da huzur ve keyif dolu hafta sonu tatili

Kentin merkezi konumunda yer alan Dedeman Konya Hotel & Convention Center’ın özel tatil paketinde, Konya’nın bilinmeyen yerlerini keşfetme imkânı sunuluyor. Hazırlanan tüm günlük tur paketlerinde; uzman rehberler eşliğinde yapılan Mevlana Müzesi ve Türbesi, Şems-i Tebrizi Müzesi, Mevlevi Dergâhı, doğa harikası Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 5000 yıllık tarihiyle Antik Rum Kenti Sille, Aya Elenia Kilisesi, Sille Barajı, tarihi 5 bin yıla dayanan Zaman Müzesi’ne ziyaretler bulunuyor. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde Konya’ya özgü el sanatlarının da keşfedileceği paketlerde, büyüleyici semazen gösterisini deneyimle fırsatı da yer alıyor. Dedeman Konya Hotel & Convention Center misafirlerine, Ateşbaz-ı Veli geleneklerinden doğma zengin Mevlevi yemeklerini ve Konya yerel lezzetlerinden oluşan Konya mutfağını keşfetme fırsatı da sunarken, balayı çiftlerine özel sürprizler de paketlerde yer alıyor.

Doğu’nun incisi Erzurum’da tarihe yolculuk

Erzurum ve Palandöken Dağı'nın büyüleyen manzarasına sahip Dedeman Palandöken Ski Lodge, Erzurum’da misafirlerini tarih yolculuğuna çıkartıyor. Dedeman Palandöken Ski Lodge’un, konukları için özel olarak hazırladığı tüm günlük tur paketinde; Erzurum'un sembolü olan Çifte Minareli Medrese, anıt mezarlarının en güzel örneklerinden Üç Kümbetler, kapalı avlulu medreselerin en büyüğü Yakutiye Medresesi yer alıyor. Ayrıca, Erzurum Atatürk Evi, kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları, Meşhur Erzurum Evleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası'na aday gösterilen Tortum Şelalesi, Erzurum’un gizli cenneti Yedi Göller, Doğu'nun Ayasofya’sı olarak bilinen Öşvank Kilisesi tur kapsamında gezilecek yerler arasında bulunuyor. Dedeman Palandöken Ski Lodge misafirlerine, bölgenin eşsiz lezzeti Cağ kebabını tatma imkânı da sunuyor.

Tarih kokan şehir Tokat’ta eşsiz güzellikleri yaşama fırsatı

Tarih kokan geçmişiyle ünlü Tokat’ta, muhteşem şehir manzarasıyla dikkat çeken Dedeman Tokat’ın hazırladığı tatil turlarında, sağlık paketi ve şehir turu paketi seçenekleri yer alıyor. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından Ballıca Mağarası, doğal tabiat harikası Munamak Şelalesi, Anadolu Selçuklu dönemine ait 781 yıllık Mahperi Hatun Kervansarayı’nın ziyareti, paket kapsamında yer alıyor. Atatürk Evi, ünlü Saat Kulesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, tarihi Tokat Mevlevihanesi, Türkiye’nin ikinci büyük kalesi olan Niksar Kalesi, Niksar’ın tarihi çarşısı Arasta, Yılanlı Köprü ve 110 kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıklarla kaplı Kaz Gölü’nün görülebileceği turda, Yeşilırmak’ta kayık turu da seçenekler arasında sunuluyor.

Elazığ’da bağ bozumu

Muhteşem doğası ve tarihi yapılarıyla Doğu Anadolu’nın incisi Elazığ’da merkezi konumu ile tercih edilen, Haloterapi Tuz Odası gibi ayrıcalıklı hizmetlere ev sahipliği yapan Park Dedeman Elazığ, özel tur paketleriyle misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Şehrin simgesi haline gelmiş antik kent Harput turu ile en büyük taneli üzümlerin yetiştiği Elazığ’da keyifle yaşanacak bağ bozumu turunun yanı sıra, Elazığ’ın en eski ticaret merkezi Elazığ Kapalı Çarşı gezisi, hazırlanan özel paket kapsamında misafirlerin deneyimine sunuluyor.

Efsanelerin şehri Şanlıurfa’da büyülü tarih yolculuğu

Mistik dokusuyla bir masal şehri olan Şanlıurfa’da şehir ve dağ manzaralı Dedeman Şanlıurfa, Ağustos ayının sonuna kadar geçerli olacak özel tur paketleriyle misafirlerine şehrin büyülü tarihini yaşatacak bir tatil fırsatı sunuyor. Tur kapsamında 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma merkezi Göbeklitepe, külah biçiminde konik kubbeli evlerin yer aldığı Harran Kültür Evi ziyareti ve halk kültürünün simgesi sıra gecesi etkinliği yer alıyor.

Gaziantep tarihi ve mutfağı ile özel bir deneyim

Antik kentleri, tarihi yapıları, müzeleri ve yöresel mutfağıyla ünlü Gaziantep’in buluşma noktası Park Dedeman Gaziantep, Ağustos ayının sonuna kadar geçerli olacak özel tur paketlerinde, dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi Zeugma Müzesi’ne ücretsiz giriş ve 5 gece ve üzeri aralıksız konaklamalarda 1 gece ücretsiz konaklama imkânı sunuyor.

Eskişehir’de kültür ve sanat bir arada

Yemyeşil parkları, tarihi güzellikleriyle Türkiye’nin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Eskişehir’de, tarihi evleriyle ünlü Odunpazarı bölgesinde yer alan Park Dedeman Eskişehir, misafirlerine hem dinlenme hem de keyifli anlar yaşama fırsatı sunuyor. Oluşturulan özel tatil paketinde; Eskişehir’in sanat ve eğlence merkezi 222 Park’a ücretsiz giriş ve ülkemizin önemli sanat duraklarından biri olan Odunpazarı Modern Müzesi’ne giriş bileti yer alıyor.

Denizli’de hem yayla deneyimi hem kültürel zenginliklerin keşfi

Bölgenin çevreye duyarlı yeşil yıldız unvanına sahip ilk ve tek uluslararası markalı oteli Park Dedeman Denizli, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Denizli’de konuklarına bölgenin özel yerlerini keşfetmeleri için hediye giriş bileti sunuyor. Park Dedeman Denizli misafirleri, Bağbaşı Teleferik’ini kullanarak Bağbaşı Yaylası'nın eşsiz manzarasını keşfedebilecek, Anadolu'nun en önemli merkezlerinden Laodikya Antik Kenti’ni, doğa harikası Pamukkale Travertenleri'nin yanında bulunan Pamukkale Hierapolis Örenyeri’ni, Pamukkale Hierapolis Arkeoloji Müzesi’ni sunulan giriş biletleri ile ziyaret edebilecek.

Zonguldak’ın görülmesi gereken doğal güzellikleri

Doğal ve tarihi güzellikleriyle kongre, doğa ve kültür turizminin çekim merkezi olan Zonguldak’ın ilk 5 yıldızlı oteli olma özelliğini taşıyan Dedeman Zonguldak, denize sıfır konumu ile ağırladığı misafirlerini doğal güzellikleri keşfetmeye davet ediyor. Otel hazırladığı paket kapsamında, mitolojik öykü ve efsaneleri ile ünlü, yan yana üç mağaradan oluşan Cehennemağzı Mağaraları ile Zonguldak’ın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası’nı ziyaret imkânı sunuyor.

İstanbul’da Adalar keyfi

İstanbul’un Anadolu yakasında, tarihi Yarımada’ya Boğaz yolculuğu uzaklığında yer alan, adalar manzarasıyla ünlü Dedeman Bostancı, tüm aile fertleri için alternatifli olarak hazırladığı tur paketi ile misafirlerine İstanbul’un güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyor. Dedeman Bostancı, Oyuncak Müzesi, Barış Manço Müzesi, Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, Kidzania AVM, Darıca Hayvanat Bahçesi, Sualtı Hayvanat Bahçesi, Viasea Akvaryumu, Tuzla Viaport Marina ve Kız Kulesi’ne giriş bileti sunuyor. Adalar Roof Restaurant’da akşam yemeği de bulunan pakette, Adalar Turu da özel bir seçenek olarak yer alıyor.

İstanbul’u kalbinde deneyimleme fırsatı

İstanbul’un kalbinde, iş dünyasının merkezinde yer alan Dedeman İstanbul’un alternatifli olarak hazırladığı tur paketinde; Madame Tussauds, Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Atatürk Arboretum ve Miniatürk Müzesi’ne giriş biletleri yer alırken ayrıca misafirlere Müzekart hediye ediliyor.