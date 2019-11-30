Türkiye'nin turizm potansiyeline güveniyorlar

Al Rayyan Turizm Yatırım Şirketi (ARTIC) İdari Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Tarık El Sayed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ARTIC'in uluslararası bir şirket olduğunu ve bünyesinde dünya genelinde 30'a yakın otel bulunduğunu söyledi.

İstanbul'da yaptıkları yatırımlara değinen El Sayed, "Tabii burada yatırıma karar verdiysek Türkiye'nin geleceğinin çok başarılı olduğuna inandığımız için yaptık. Sheraton yatırımının uzun dönemli yatırımların bir başlangıç noktası olduğuna inanıyorum. Yakın zamanda da Galataport'ta JW Marriott isimli bir otel daha açacağız. Daha sonra açıklayacağımız yatırımlar da var." dedi.

El Sayed, "Türkiye'nin bugününe ve geleceğine inancımız tam. Aksi takdirde burada yatırım yapmazdık. Ve Türkiye ile Katar arasındaki ilişki çok güçlü, biz de bu ilişkiyi aynı vizyonla çalışarak daha da genişleteceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de daha fazla yatırım arayışında olduklarına dikkati çelen El Sayed, "Bodrum ve Antalya gibi yerler üzerinde duruyoruz. Bu bizim Türkiye'ye duyduğumuz güvenin bir işaretidir. Daha fazla yatırım kararını gelecek günlerde duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Marriott International Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Pankaj Birla ise Türkiye hakkında çok iyimser ve Türkiye'de gelecek yıllarda daha fazla otel açma niyetinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'de daha fazla büyümeyi istediklerini vurgulayan Birla, şunları söyledi:

"Türkiye'nin misafirperverliği dünya çapında meşhur ve buradaki insanlar gerçekten çok sıcakkanlı.Yeni yapılan hava limanı da oldukça fantastik.Gelecek yıllarda Türkiye'de daha fazla büyüyeceğiz. Ben Türkiye'nin geleceği ve türk turizmi konusunda çok iyimserim.Türkiye'nin geleceği çok parlak."

Pankaj Birla ayrıca Türkiye'de çok önemli partnerlere sahip olduklarını ve yeni parterler bulma konusunda da çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'de çok çeşitli turizm imkanları var"

JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu da kendi yatırımcılarının bundan sonra Türkiye'de daha başka yerlerde de yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Köseoğlu, "Türkiye'yi cazip buldukları için de bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. 2015-2016 yıllarındaki üzücü olayların ardından Türkiye turizmi bence şu an yukarı doğru çıkıyor. Bundan dolayı da bütün yatırımcılar artık Türkiye'ye doğru dönüyor." diye konuştu.

Türkiye’de çok çeşitli turizm imkanlarının bulunduğuna dikkati çeken Köseoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık turizminden kültür turizmine kadar çok çeşitli alanlarda turizm imkanı var Türkiye'de. Dolayısıyla yatırımcılar artık bunları anladılar ve devletimizin de katkılarıyla bir çoğu artık Türkiye’ye geliyor. Bizim kendi yatırımcımızdan bunlardan biri zaten. Yatırımlar devam edecek, bizim ikinci yatırımımız olan JW Marriott Istanbul Bosphorus’un tanıtımı da gelecek aylarda yapılacak."

Katar hedef ülkeler arasında

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Katar, bakanlık tarafından 2018-2019 döneminde "Hedef Ülkeler"den birisi olarak belirlendi.

Ülkede yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitlik olarak öne çıkıyor.

Katar’da gelecek yıllar için planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar düzeyinde. Bunun yüzde 43’ü altyapı, kalanın da sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılması bekleniyor. Sektörde Türk firmalarının en önemli rakipleri İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin firmaları olarak belirlendi. Pazarın küçük olması ve inşaat sektöründe yoğunluklu olması rekabeti beraberinde getiriyor.

Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarken, 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye Katar’a yönelik olarak ithalat fazlası vermeye başladı. 2017 yılında Katar’a olan ihracat yüzde 48 oranında artarak 649 milyon dolar oldu. Katar’a Suudi Arabistan’ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle, Katar ihracat konusunda Türkiye’ye yöneldi. 2018 yılında da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 69 artarak 1,1 milyar dolara yükselirken, dış ticaret hacmi de 1,4 milyar olarak gerçekleşti.

Katar’ın 2018 yılında Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 0,7 olurken, en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 39'uncu sırada yer aldı.

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında Katar'ı ziyaret etmiş ve bazı temaslarda bulunmuştu.

Bu ziyarette, Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda, Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması" da dahil Türkiye ile Katar arasında 7 önemli anlaşma imzalanmıştı.