Türkleri Hırvatistan'a davet ediyor

Hırvatistan’ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, defalarca Avrupa’nın en iyi yılbaşı pazarı seçilen Zagreb’e davet ediyor. Yaklaşan yeni yıl hazırlıkları için planlar yapılırken; Başkonsolos Ivana Zerec, turizm basınına yönelik bir medya buluşması düzenledi. SOHO House İstanbul’da gerçekleşen buluşmaya, Zerec ile birlikte Türk Hava Yolları Zagreb Ofisi Genel Müdürü Uğur Cantimur da katıldı.

TARİHİ MÜZELER, DOĞAL PARKLAR, SARAYLAR

Buluşmada, Zagreb ile birlikte Hırvatistan’ı anlatan bir sunum da yapıldı. Sunumda Zagreb’deki müzeler, doğal parklar, kiliseler ve saraylarla birlikte şehrin eğlence hayatından kesitler konuklara aktarıldı.

RENGÂRENK ÜÇ FARKLI NOEL PAZARI KURULUYOR

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel özellikleriyle de son yılların en dikkat çeken turizm destinasyonları arasında gösterilen Zagreb’in özellikle Noel döneminde çok renkli bir hâle büründüğünü dile getiren Hırvatistan’ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec; “Dost Türk halkı tarafından bu güzelliklerin görülmesini, yaşanmasını arzu ediyorum” dedi.

AVRUPA’NIN EN İYİ NOEL PAZARI

Etkinliğe, Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) Yönetim Kurulu Üyesi Delal Atamdede ile birlikte FIJET Türkiye üyelerinden de katılım oldu. “Zagreb Noel Pazarı” ile ilgili TOURMAG Turizm Dergisi’ne açıklamada bulunan Atamdede; “Sayın Ivana Zerec’e katılıyorum. Defalarca Avrupa’nın en iyi Noel pazarı seçilen Zagreb’in görülmesi gereken yerler listesinde mutlaka yer almasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.