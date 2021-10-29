Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
ORGE'den anlamlı video
ORGE'den anlamlı video
Hamilinden.com ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi
Güçlerini birleştirdiler
E-ihracatın payı yüzde 200 arttı
Yüzde 200 arttı
Batarya üretecek
Batarya üretecek
Tanıtıma hız verdi
Tanıtıma hız verdi

TÜROB yönetimine girdiler

Bünyesinde Radisson Hotel Türkiye zincirini bulunduran Artaş İnşaat Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu ile Türkiye Accor Otelleri Operasyon Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, TÜROB’un yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

TÜROB yönetimine girdiler
banner17

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Müberra Eresin’in sürdürdüğü Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Yönetim Kurulu’na konaklama sektörünün iki önemli ismi daha girdi. Bünyesinde Radisson Hotel Türkiye zincirini bulunduran Artaş İnşaat Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu ile Türkiye Accor Otelleri Operasyon Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, TÜROB’un yeni yönetim kurulu üyeleri oldu.

Arifoğlu 1989’da otelciliğe adım attı

TÜROB’un yeni Yönetim Kurulu Üyesi Recep Arifoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Recep Arifoğlu otelciliğe, 1989 yılında HMI The President Otel’de Finans Direktörü olarak başladı. 2000 yılında aynı otelin genel müdürü olan Arifoğlu, 2006 yılında Artaş İnşaat Turizm Yatırımları Koordinatörlüğü’ne atandı. Arifoğlu, halen bu görevine devam ediyor. 

Talayhan, kariyerine şeflikle başladı

TÜROB’un yönetim kuruluna giren bir diğer isim Uğur Talayhan 17 yaşında şeflik kariyerine başlarken, 27 yaşındayken Londra’da mutfak şefliği, yiyecek&içecek müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Kariyerine Portekiz, Dubai ve Çin’de farklı yöneticilik pozisyonları ile devam eden Talayhan, 2017’de Accor Grubu’nda Türkiye Lüks Markalar, Bölge Başkan Yardımcılığı ve Swissôtel The Bosphorus İstanbul Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Talayhan, Ekim 2021’de Türkiye Accor Otelleri Operasyon Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine atandı.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
TÜROB Yönetiminde Iki Yeni IsimRecep Arifoğlu Ve Uğur Talayhan Yönetim KurulundaRecep ArifoğluUğur Talayhan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1