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TÜRSAB başkanı ve yeni yönetimini seçti

Acentalar yeni yönetimini seçti. Firuz Bağlıkaya'nın önderliğindeki liste TÜRSAB'ta seçimi kazandı. Yeni yönetimde önemli isimler yer aldı.

TÜRSAB başkanı ve yeni yönetimini seçti

Yoğun katılımla başlayan TÜRSAB seçimlerinin sonucu belli oldu. Alınan resmi olmayan sonuçlara göre Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi. Sonuçlara göre kullanılan 3 bin 700 oyun yüzde 60’ını Firuz Bağlıkaya, yüzde 40'ını ise Ali Bilir ile Bilal Korkmaz Aydın Yaylacıklılar ekiplerinin yer aldığı muhalefet aldı.

Firuz Bağlıkaya’nın liderliğinde TÜRSAB yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan Firuz Bağlıkaya Tripoki Turizm

Davut Günaydın Tigris Turizm

Hasan Eker Burkon Turizm

Yıldırım Taş Turizm Atölyesi

Mehmet Akyıl Akyıl Turizm

Mehmet Hasan Güneysu Anx Services Turizm

Talip Aldemir Andromeda Turizm

Elif Ural Medworld Turizm

Fetullah Aşkın Altınoluk Turizm

Yönetim Yedek Üyeler

Rıza Perçin Sea Kekova Tour

Özgen Uysal Papirus Turizm

Engin Ceylan İzmir İzcesa Turizm

Esra Başeskioğlu 28 Anse Turizm

Oya Ebru Küçükel Çakıltaşı Turizm

Kerem Serkan Çoban New World Travel Turizm

Erol Türk Paximum Turizm

Gökhan Ataseven Gömü Tourism And Travel Agency

Ali Yaramışlı Rover Turizm ve Organizasyon

Denetim Kurulu

Hakan Bayındır Gita Tur

Eşref Şentürk Birey Turizm

Tülay Salihoğlu Profession Turizm

Oktay Karadeniz Oktay Karadeniz Tour

İbrahim Gül Gülasya Turizm

Özgür Borucu Kaş Özgür Turizm

Disiplin Kurulu

Hacı İbrahim Canatan Canatan Seyahat Acentası

İbrahim Tanrıverdi Arnika Turizm

Muharrem Güldemir Uzman Turizm

Hamdullah Elalmış Mutlu Turizm

Özgür Ildır Öksüz Asaria Turizm

Yusuf Alfat Yusuf Alfat Turizm

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Anahtar Kelimeler:
Firuz BağlıkayaTURSAB
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