TÜRSAB başkanı ve yeni yönetimini seçti

Yoğun katılımla başlayan TÜRSAB seçimlerinin sonucu belli oldu. Alınan resmi olmayan sonuçlara göre Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB başkanı seçildi. Sonuçlara göre kullanılan 3 bin 700 oyun yüzde 60’ını Firuz Bağlıkaya, yüzde 40'ını ise Ali Bilir ile Bilal Korkmaz Aydın Yaylacıklılar ekiplerinin yer aldığı muhalefet aldı.
Firuz Bağlıkaya’nın liderliğinde TÜRSAB yönetimi şu şekilde oluştu:
Başkan Firuz Bağlıkaya Tripoki Turizm
Davut Günaydın Tigris Turizm
Hasan Eker Burkon Turizm
Yıldırım Taş Turizm Atölyesi
Mehmet Akyıl Akyıl Turizm
Mehmet Hasan Güneysu Anx Services Turizm
Talip Aldemir Andromeda Turizm
Elif Ural Medworld Turizm
Fetullah Aşkın Altınoluk Turizm
Yönetim Yedek Üyeler
Rıza Perçin Sea Kekova Tour
Özgen Uysal Papirus Turizm
Engin Ceylan İzmir İzcesa Turizm
Esra Başeskioğlu 28 Anse Turizm
Oya Ebru Küçükel Çakıltaşı Turizm
Kerem Serkan Çoban New World Travel Turizm
Erol Türk Paximum Turizm
Gökhan Ataseven Gömü Tourism And Travel Agency
Ali Yaramışlı Rover Turizm ve Organizasyon
Denetim Kurulu
Hakan Bayındır Gita Tur
Eşref Şentürk Birey Turizm
Tülay Salihoğlu Profession Turizm
Oktay Karadeniz Oktay Karadeniz Tour
İbrahim Gül Gülasya Turizm
Özgür Borucu Kaş Özgür Turizm
Disiplin Kurulu
Hacı İbrahim Canatan Canatan Seyahat Acentası
İbrahim Tanrıverdi Arnika Turizm
Muharrem Güldemir Uzman Turizm
Hamdullah Elalmış Mutlu Turizm
Özgür Ildır Öksüz Asaria Turizm
Yusuf Alfat Yusuf Alfat Turizm