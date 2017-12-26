TÜRSAB seçim tarihi açıklanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TÜRSAB’ı Genel Kurul'a götürecek heyet bugün ya da yarın seçim tarihini açıklayacak.

TÜRSAB eski Başkanı Talha Çamaş, Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Nedim Öztürk ve TÜRSAB yönetim kurulu üyesi Mustafa Kutluoğlu açıklama sırasında süreç ile ilgili soruları da yanıtlayacak.

Bilindiği gibi 10 bine yakın seyahat acentasının üye olduğu TÜRSAB sektörün en önemli kuruşlarından biri…

TÜRSAB’ta tam seçimler yapılacakken yönetim kurulu erteleme kararı aldı. Uzun süre yönetimin buna yetkisi olup olmadığı tartışıldı. Seçim tarihinin açıklanması ile birlikte mevcut yönetim ve muhalefetin iki ayrı liste ile seçimlere gitmesi bekleniyor.



