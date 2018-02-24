TÜRSAB seçime gidiyor!

Türk turizminin köklü kurumu (TÜRSAB) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 23. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştiriyor. Genel kurul toplantısının bugün başladığı seçim sürecinde mevcut Başkan Başaran Ulusoy veda konuşmasını yaptı;



"46 yıllık TÜRSAB tarihinin 18 yılını benimle geçirdiniz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne herkes gibi benim de borcum vardı. Borcumu ödemeye çalıştım. Borcumu öderken öğretmeye çalıştım. Bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Çıraklık, talebelik, ustalık dönemlerini bitirdik. Ben size hizmet etmekten gurur duydum. Her zaman da gurur duyacağım. Sağ olun, var olun. Burası hizmet kuruluşu olan, Türkiye'nin stratejik sektörü konumunda bulunan, turizm sektörünün çok değerli mensuplarının bulunduğu bir yer. Dikkatli, ölçülü olmamız lazım."



Ulusoy’a karşı aday olan Detur Turizm Şirketi CEO’su Firuz Bağlıkaya’nın bir başka aday Bursa merkezli Selam Tur’un sahibi Hasan Erdem’in de desteğini alarak adaylığı sürüyor. Erteleme öncesi aday olmayacağını açıklayan ama sonrasında fikir değiştirerek yeniden aday olduğunu açıklayan Hello Turizm Genel Müdürü Emin Çakmak ve Ortadoğu Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk'ta diğer adaylar.



Bu arada, Genel Kurul'da, zaman zaman tartışmalar yaşandı.



TÜRSAB Başkanı Ulusoy, Genel Kurul'da, görev yaptıkları döneme ilişkin çalışmaları anlatırken, başkan adayı Firuz Bağlıkaya'yı eleştirerek birlikte yönetimde bulunduklarını söyledi. Ulusoy'un konuşması sözlü sataşmalar nedeniyle zaman zaman kesildi. Firuz Bağlıkaya'nın konuşması sırasında da tartışmalar yaşandı.



2 gün sürecek TÜRSAB Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık seçimleri için oylama yarın gerçekleştirilecek.



















