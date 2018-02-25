TÜRSAB'ta seçilen yeni başkan için bunları söylemişti!

TÜRSAB'da (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) yaptığı önemli çalışmalarla adını duyuran Tansu Demir, TÜRSAB seçimleri öncesi Gazeteci Celal Toprak'ın konuğu olmuştu. Seçilen yeni başkan Firuz Bağlıkaya'nın yönetim kurulu yedek listesinin ilk sırasında yer alan Tansu Demir;



Kimseyle polemiğe girmeden işimizi yapmaya çalışıyoruz.Biz 2016 krizini en sert yaşayan sektörüz.Biz kredilerden faydalanamadık. Binlerce turizm emekçisi farklı sektörlere geçmek zorunda kaldı. Seçimlerde İddialıyız yüzde 60 civarında bir oy bekliyoruz. Bizim başkan adayımız Firuz Bağlıkaya fark yaratıyor,3 dili ana dili gibi hakim... Ülkemize Kzeyli ülkelerinde turist getiriyor. Bu turistler iyi harcama yapıyor." diye fikirlerini dile getirmişti.