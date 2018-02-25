TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde 24 Şubat Cumartesi günü mevcut başkan Başaran Ulusoy veda konuşmasını yapmış, adaylar karşılıklı konuşmalarını gerçekleştirmişti. Genel kurulda bugün seçim heyecanı yaşanıyor. İlk gün aday olan 5 adaydan son gün 3 aday kaldı. Mevcut adaylardan Çetin Gürcün'den sonra Firuz Bağlıkaya ve Emin Çakmak'ta listelerini açıkladı. İşte o llisteler;
Firuz Bağlıkaya Yönetim Kurulu Asil Listesi;
.Firuz Barbaros Bağlıkaya
.Hasan Erdem
.Mehmet Nezih Hacıalioğlu
.İbrahim Halil Kalay
.Hacı İbrahim Canatan
.Ali Bilir
.Ahmet Özden
.Selçuk Boynueğri
.Bedirhan Bayka
Yönetim Kurulu Yedek Liste;
.Cüneyt Tansu Demir
.Murat Şirin
.Murat karabulut
.Ayhan Eroğlu
.Aylin Güneşli
.Mücella Tarhan
.Cengiz Dağdeviren
.Özgen Uysal
.Hüseyin Kurt
Denetim Kurulu Asil Listesi;
.Mustafa Şahinoğlu
.Halil Erol
.Murtaza Yakaryılmaz
Denetim Kurulu Yedek Listesi;
.Mustafa Demir
.Yusuf Sandıkçı
.Kadri Yeşil
Disiplin Kurulu Yedek Liste;
.Abdurrahman Fetullah Aşkın
.Emre Yıldız
.Halil Yılmaz
Emin Çakmak Yönetim Kurulu Asil Listesi;
.Emin Çakmak
.Hatice Özcan Metin
.Fatih Günay
.Duygu Kuşkulu
.İbrahim Çamkerten
.Erkan Özsavaş
.Meltem Özdemir
.Alpaslan Ünsal
.Bülent Ergan
Yönetim Kurulu Yedek Liste;
.Muammer Kaya
.Sedat Mavili
.Ünal Kırmıç
.Vedat Anlağan
.Yüksel Aydın
.Burhanettin Gökhan Eşeli
.Serdar Sarıçam
.Bülent Özkalan
.Hasan Öz
Denetim Kurulu Asil Üyesi;
.Neşat Demir
.Hüseyin Doğan Kürkçü
.Mustafa Suha Özçaku
Denetim Kurulu Yedek Listesi;
.Yusuf Taşkın
.Emel Özkan Bozkurt
.Mürteza Yazıcı
Disiplin Kurulu Asil Listesi;
.Ahmet Naci Madenüs
.Mustafa Öztürk
.Salih Uçak
Disiplin Kurulu Yedek Listesi;
.İbrahim Yavuz
.Murat Oğrak
.Ali Tolga Yenekesin
TÜRSAB'ta seçim yarışı hızlandı, işte o listeler!
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde bugün adaylar listelerini açıkladı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.
25 Şubat 2018 Pazar 16:01
TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde 24 Şubat Cumartesi günü mevcut başkan Başaran Ulusoy veda konuşmasını yapmış, adaylar karşılıklı konuşmalarını gerçekleştirmişti. Genel kurulda bugün seçim heyecanı yaşanıyor. İlk gün aday olan 5 adaydan son gün 3 aday kaldı. Mevcut adaylardan Çetin Gürcün'den sonra Firuz Bağlıkaya ve Emin Çakmak'ta listelerini açıkladı. İşte o llisteler;