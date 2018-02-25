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TÜRSAB'ta seçim yarışı hızlandı, işte o listeler!

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde bugün adaylar listelerini açıkladı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı.

TÜRSAB'ta seçim yarışı hızlandı, işte o listeler!

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) yeni dönem başkanlık seçimlerinde 24 Şubat Cumartesi günü mevcut başkan Başaran Ulusoy veda konuşmasını yapmış, adaylar karşılıklı konuşmalarını gerçekleştirmişti. Genel kurulda bugün seçim heyecanı yaşanıyor. İlk gün aday olan 5 adaydan son gün 3 aday kaldı. Mevcut adaylardan Çetin Gürcün'den sonra Firuz Bağlıkaya ve Emin Çakmak'ta listelerini açıkladı. İşte o llisteler;

Firuz Bağlıkaya Yönetim Kurulu Asil Listesi;
.Firuz Barbaros Bağlıkaya
.Hasan Erdem
.Mehmet Nezih Hacıalioğlu
.İbrahim Halil Kalay
.Hacı İbrahim Canatan
.Ali Bilir
.Ahmet Özden
.Selçuk Boynueğri
.Bedirhan Bayka

Yönetim Kurulu Yedek Liste;
.Cüneyt Tansu Demir
.Murat Şirin
.Murat karabulut
.Ayhan Eroğlu
.Aylin Güneşli
.Mücella Tarhan
.Cengiz Dağdeviren
.Özgen Uysal
.Hüseyin Kurt

Denetim Kurulu Asil Listesi;
.Mustafa Şahinoğlu
.Halil Erol
.Murtaza Yakaryılmaz

Denetim Kurulu Yedek Listesi;
.Mustafa Demir
.Yusuf Sandıkçı
.Kadri Yeşil

Disiplin Kurulu Yedek Liste;
.Abdurrahman Fetullah Aşkın
.Emre Yıldız
.Halil Yılmaz

Emin Çakmak Yönetim Kurulu Asil Listesi;
.Emin Çakmak
.Hatice Özcan Metin
.Fatih Günay
.Duygu Kuşkulu
.İbrahim Çamkerten
.Erkan Özsavaş
.Meltem Özdemir
.Alpaslan Ünsal
.Bülent Ergan

Yönetim Kurulu Yedek Liste;
.Muammer Kaya
.Sedat Mavili
.Ünal Kırmıç
.Vedat Anlağan
.Yüksel Aydın
.Burhanettin Gökhan Eşeli
.Serdar Sarıçam
.Bülent Özkalan
.Hasan Öz

Denetim Kurulu Asil Üyesi;
.Neşat Demir
.Hüseyin Doğan Kürkçü
.Mustafa Suha Özçaku

Denetim Kurulu Yedek Listesi;
.Yusuf Taşkın
.Emel Özkan Bozkurt
.Mürteza Yazıcı

Disiplin Kurulu Asil Listesi;
.Ahmet Naci Madenüs
.Mustafa Öztürk
.Salih Uçak

Disiplin Kurulu Yedek Listesi;
.İbrahim Yavuz
.Murat Oğrak
.Ali Tolga Yenekesin


 

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