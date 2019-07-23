Ünlü mekanda şezlonga oturma parası dudak uçuklattı

Bodrum'daki sosyetik beach'lerin uyanıklığı, sınır tanımaz bir hale geldi. Torba'da bulunan ve kazık fiyatlarıyla ünlü Nikki Beach'te iki müşteriye kesilen 20 Temmuz tarihli bir hesap, "Bu kadarına pes" dedirtti. İki tatilci; bir etli pidenin 89 TL olduğu mekanda toplam 204 TL'lik yemek yedi.



Bir kutu kolanın da 25 TL olduğu mekanda 102 TL'lik içecek tüketen ikili, toplamda ise tam 1.151 TL hesap ödedi. Bu hesabın 104 TL'si servis bedeliydi.



Adisyonun asıl şoke eden yanı ise Nikki Beach'te gün boyu yiyip içen iki tatilciden 364 TL şezlonga oturma parası alınmasıydı!







Paylaşım karşılığı bedava keyif



Aralarında Özge Ulusoy'un da olduğu ünlüler, Torba'daki mekanda sosyal medyadan paylaşım yapmaları karşılığında bedava ağırlanıyor. Güzel oyuncu Merve Boluğur da; mekana giden ünlü isimler arasında bulunuyor...