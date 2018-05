Ünlü otele Harun Dursun genel müdür oldu

1 Mayıs 2018 tarihinde Mandarin Oriental, Bodrum’daki görevine başlayan Harun Dursun, 20 yıl boyunca Hyatt Oteller Grubu’nun Türkiye, İngiltere ve Ürdün’deki otellerinde çeşitli üst düzey pozisyonlarında edindiği tecrübelerle birlikte, son olarak 2013–2018 yılları arasında Genel Müdür görevini üstlendiği Ürdün’deki Grand Hyatt Amman’dan katılıyor.



Harun Dursun, lisans eğitimini 1994 yılında Mersin Çukurova Üniversitesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, master eğitimini İskoçya’nın Glasgow şehrindeki Strathclyde Üniversitesi’nde Uluslararası Otel İşletmeciliği Bölümü’nde dereceyle bitirmiştir.





1998 yılında Hyatt Oteller Grubuna katılan Dursun, 2010 yılında grubun ilk Türk Genel Müdürü olarak Park Hyatt İstanbul’da göreve başlamıştır.



Türkiye’nin İlk Resmi Sommelier’i unvanına sahip olan Harun Dursun, Türk Sommelier Derneği’nin de kurucu üyelerindendir. Dernek bünyesinde Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuş ve ülkesini üç kere Avrupa, iki kere de Dünya Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmiş; Avrupa’da üç kez yarı finalistliğe yükselmiştir.



Harun Dursun’un sektördeki geniş tecrübesi Türkiye, İngiltere, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’da otel açılışları ve dört farklı iyileştirme projesinde üstlendiği üst düzey yöneticilik görevlerinden gelmektedir.



Akıcı İngilizce ve Almanca dilbilgisine sahip Harun Dursun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, İrlandalı eşi ve iki çocuğuyla birlikte 2018 yaz sezonu başında Bodrum’da yaşamaya başlayacaktır.



Dinamik, hırslı, kültürlü, sektöründe tecrübeli ve tutkulu bir lider olan Harun Bey’i Mandarin Oriental Otel Grubu’nda karşılamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.





Mandarin Oriental Otel grubu hakkında



Mandarin Oriental Otel Grubu dünya çapında birçok lüks otel, resort ve rezidansların ödül almış sahibi ve işletmecisidir. Asya’daki köklerinden doğarak dünyaca ünlü bir marka haline gelen Grup şu anda 21 ülkede ve bölgede, her biri Grubun doğu kültürü mirasını ve kendine özgü aidiyet duygusunu yansıtan 31 otel ve 8 rezidans işletmektedir. Mandarin Oriental, Jardine Matheson Grubunun bir üyesi olup, hâlihazırda yapım aşamasında olan birçok otel ve rezidansı bünyesinde barındırmaktadır. Mandarin Oriental fotoğraflarını www.mandarinoriental.com adresindeki Medya kısmında Galeri bölümünden yükleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgiye Sosyal Medya kanallarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.







Mandarin Oriental, Bodrum Hakkında:



Mandarin Oriental, Bodrum; 21 ülkede toplam 31 otel ve 8 rezidansla dünyanın en lüks konaklama deneyimini sunan Mandarin Oriental Hotel Group’un Türkiye'deki ilk projesi olma özelliğini taşıyor. Bodrum’un büyüleyici Cennet Koyu’nda, 600 dönümlük bir alanda konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla çevrelenmiş, tamamı güneşlenme alanı, teras veya balkonlara sahip, çoğunda özel bahçe veya sonsuzluk havuzu bulunan toplam 132 oda, suit, daire ve villadan oluşuyor. Cennet Koyu'nun doğayla iç içe sakinliğini, olağanüstü Ege Denizi manzarası ve benzersiz bir lüks anlayışıyla buluşturan Mandarin Oriental, Bodrum, tatil algısını sofistike dokunuşlarla yeniden tanımlıyor.





Akdeniz bölgesinin en iddialı resort'ları arasında yer alarak global ölçekte dikkatleri üzerine toplayan ve alanında çok sayıda ödüle layık görülen Mandarin Oriental, Bodrum, yenilikçi ve farklı damak tatlarına hitap ederek seçkin lezzetler sunan 8 restoran ve barı ile tatil deneyimini gastronomik bir şölene dönüştürüyor. Mandarin Oriental Hotel Group’un ödüllü Spa'sı The Spa at Mandarin Oriental Bodrum, 12 Spa ve bakım odasını da içinde barındıran 2.700 metrekarelik alanı ile Bodrum yarımadasının en ayrıcalıklı spa merkezini sunuyor.



Mandarin Oriental Hotel Group’un özel yayını MO’nun online versiyonuna Destination MO adresinden erişebilir, grubun ödül kazanan otelleri, en iyi yemek deneyimleri, spa uygulamaları ve seyahat programları hakkındaki haberlere ve markanın dünya çapında ünlü hayranlarıyla röportajlarına bu adresten ulaşabilirsiniz.