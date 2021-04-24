Üsküdar turizmde atağa kalktı

Quick Guides Yayınları’nda artık Üsküdar da var. Quick Guides ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle çıkarılan üç yeni yayın, turizmin hizmetinde. "Visit Üsküdar, Set Foot in Asia (Üsküdar'ı Ziyaret Et, Asya'ya Ayak Bas)" sloganı ile çıkan yayınlarla Üsküdar’a gelen ziyaretçi sayısının arttırılması hedefleniyor.

İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasındaki en büyük ve en fazla tarihi mirasa sahip ilçesi olan Üsküdar, turizmden daha fazla pay almak üzere atağa geçti. Pandemi dönemini bir fırsata çevirerek turizm çalışmalarına ağırlık veren Üsküdar Belediyesi, ilçenin zengin kültürel, tarihi ve doğal mirası ile gastronomik lezzetlerini tanıtmak ve daha fazla ziyaretçi çekmek için çalışmalarına hız vererek, turizm yayıncılığının önde gelen markası "Quick Guides" ile işbirliği yaptı.

Quick Guides, bu işbirliği çerçevesinde, bugüne kadar milyonlarca nüshası basılıp dağıtılmış olan "İstanbul, İllüstrasyonlu Turistik Şehir Planı"na, 'Asya'da Bir Gün' başlığı altında Üsküdar'ı da ekledi. Bunun yanı sıra "Üsküdar İllüstrasyonlu Turistik Şehir Planı" ile ilçenin önde gelen altı tarihi ve turistik noktasını anlatan bir "Üsküdar Tanıtım Kiti"ni yayınlayarak turizmin hizmetine sundu.

1-İSTANBUL HARİTASINDA ÜSKÜDAR: ASYA’DA BİR GÜN

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin en önemli başvuru kaynağı olan; fotoğrafları, manzaraları, anıtları, müzeleri, sarayları, camileri, kiliseleri, sinagogları, kaleleri, hamamları, çarşıları ve bunlar gibi birçok turistik nokta ile ulaşım imkanlarının gösterildiği "İstanbul İllüstrasyonlu Turistik Şehir Planı"nda artık Üsküdar da var. Her yıl yüzbinlerce baskısı yapılıp TÜROB-Türkiye Otelciler Birliği üyesi oteller üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan bu haritaya eklenen Üsküdar, "Asya'da Bir Gün” başlığı altında veriliyor.

Üsküdar haritasında bir günde gezilebilecek başlıca turistik noktalar işaretlenirken, ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek diğer mekanlar da listeleniyor. Harita, ziyaretçilerin Üsküdar'a geldiklerinde nerelere, nasıl gidebileceklerini açık ve kolay şekilde anlatıyor. Katlanabilir İstanbul haritasının arka tarafında eksiksiz bir Boğaz haritası, toplu taşıma haritası ve bir Üsküdar planı yer alıyor.

2-TURİSTİK ÜSKÜDAR ŞEHİR PLANI

Quick Guides yayınları arasına eklenen bir diğer yeni yayın da, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan "Üsküdar İllustrasyonlu Turistik Şehir Planı" oldu.

Üsküdar Şehir Planı’nın Üsküdar’ı Keşfedin başlığı altında, Üsküdar’da 3 gün, Müzeler, Camiler, Tekkeler, Mimar Sinan Eserleri, Türbeler, Yalılar, Mezarlıklar, Çeşmeler, Lale Devri Eserleri, Evliya Çelebi Rotası, Kadın Eserleri, Kiliseler, Sinagoglar, Hamamlar ve Alışveriş Merkezleri gibi başlıklar ele alınmış.

Üsküdar Şehir Planı’nın arka sayfasında "Üsküdar'ı 3 Günde Keşfedin" başlığı altında 13 turistik mekan kısa ve öz şekilde tanıtılıyor. Bu mekanlar illüstrasyonlarla ve özet bilgilerle kolay anlaşılır şekle sokulmuş.

Haritada ayrıca Üsküdar'a gelen ziyaretçiler için “Üsküdar Lezzet Durakları” isimli mekan tavsiyeleri yer alıyor. Lokantalar, Anadolu Mutfağı, Sokak Lezzetleri, Çay Bahçesi ve Kafeler, Unlu Mamüller ve Kahvaltı ile Balık Restoranları şeklinde başlıklandırılmış bu liste, Üsküdar’ın gastronomi turizmi ayağını da destekleyecek nitelikte.

3- TANITIM KİTİ: ÜSKÜDAR’DA ÖNE ÇIKAN ALTI MEKAN

Quick Guides ve Üsküdar Belediyesi işbirliği kapsamında çıkarılan bir başka yayın da, Üsküdar’ın altı tane turistik mekanının ayrı ayrı anlatıldığı kitapçıklardan oluşan bir tanıtım kiti. İngilizce olarak hazırlanmış bu kitte, "Make your Üsküdar experience memorable" (Üsküdar deneyiminizi unutulmaz kılın) sloganıyla tanıtılan yerler şöyle: Kız Kulesi, Kuzguncuk, Beylerbeyi Sarayı, Üsküdar'da Mimar Sinan Eserleri, Nevmekan Sahil ve Hanım Sultanlar Müzesi, Büyük Çamlıca Camii ve Küçük Çamlıca Anten Kule.

Her bir mekana ilişkin az ve öz bilgilerin yer aldığı bu tanıtım kitinde, fotoğraflar ve illüstrasyonlar ziyaretçiler için oldukça kullanışlı ve cezbeci şekilde hazırlanmış.

SLOGAN: VISIT ÜSKÜDAR, SET FOOT IN ASIA (Üsküdar'ı Ziyaret Et, Asya'ya Ayak Bas)

Quick Guides ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu üç yayında "Visit Üsküdar, Set Foot in Asia" (Üsküdar'ı Ziyaret Et, Asya'ya Ayak Bas) sloganı yer alıyor. Bu slogan, İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin önemli bir kısmının daha önce Asya’ya seyahat etmemiş olmalarını değerlendirmek ve İstanbul’un iki kıta üzerinde kurulmuş olmasını bir avantaja çevirmek amacıyla geliştirilmiş.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin çoğunlukla Avrupa yakasında vakit geçirdiği biliniyor. ‘Üsküdar’ı ziyaret ettiğinizde Asya’ya ayak basmış olacaksınız’ çağrısı yapan bu slogan, Anadolu yakasına, özellikle Üsküdar'a ziyaretçi çekmek için kullanılıyor. Bu slogan, Üsküdar Belediyesi’nin bundan sonraki tanıtım çalışmalarında da kullanılacak.

TÜROB ÜYESİ OTELLER ÜZERİNDEN DAĞITILIYOR

"Quick Guides" markasının arkasında oldukça yetkin bir ekip yer alıyor. Ekibin liderliğini yürüten profesyonel turist rehberi, yazar ve uluslararası konuşmacı Şerif Yenen, Quick Guides serisinin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile işbirliği içinde, İstanbul'un önde gelen otelleri başta olmak üzere binlerce otelin odalarında ve resepsiyonlarında yer aldığının altını çiziyor. Üsküdar yayınlarının da aynen bu şekilde dağıtımının yapılacağını açıklayan Yenen, çağımızın gezginlerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları bu yeni materyallerin pandemi sonrası hızlanacak turizm hareketi için destekleyici olacağını vurguluyor.

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin geceleme oranının yükselmesine yönelik yapılan çalışmaları anımsatan Yenen, bu tür yayınların tam da buna hizmet ettiğini ifade ediyor. 2021’nin ve sonraki yılların trendinin özel ilgi turizmi olduğunu kaydeden Yenen, pandemi nedeniyle artık gezilerin daha küçük gruplarla, belirli önlemler çerçevesinde ve özel ilgi ekseninde yapılacağını söyleyerek şöyle konuşuyor: "İşte Üsküdar da bu turizm türü için biçilmez kaftan. Gerek tarihi gerekse kültürel mekanlarıyla öne çıkan Üsküdar’da onlarca turistik rota var. Biz de Üsküdar Belediyesi ile yaptığımız bu işbirliği ile tüm bunları öne çıkarıyoruz. Üsküdar yayınlarımızda ziyaretçiler için gereken her şey var.”

Quick Guides serisindeki yayınların hepsine www.quickguides.info adresinden ulaşmak mümkün. Yayınlar, ticari amaçla kullanmamak şartıyla ücretsiz indirilebiliyor.