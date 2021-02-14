T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. iş birliği ile düzenlenen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı; dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile bu yıl ilk kez ülke ve dünya turizm sektöründeki profesyonellerini sanal ortamda ağırlayacak.

Webinar ile zenginleşecek

14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda, webinar olarak gerçekleşecek “Likya’nın Dünyaya Açılan Kapısı Patara Antik Kenti” konulu seminer, TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek. 25 Şubat Perşembe günü 14.15-15.15 saatleri arasında TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Özgür Ildır Öksüz moderatörlüğünde gerçekleşecek olan oturuma konuşmacı olarak, Akdeniz Üniversitesi “Patara Antik Kenti” Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı N. İlham Seyyale yer alacak.

En iyi Patara fotoğrafı seçiliyor!

Bu yıl sanal olarak gerçekleşecek olan Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamında ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek. Katılmak isteyenler, 9-26 Şubat tarihleri arasında kendi çektikleri özgün “Patara” fotoğrafını paylaşacak. İZFAŞ, TÜRSAB ve SUNEXPRESS iş birliğince düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasında, instagram hesabı üzerinden en çok beğeni alan “Patara” fotoğrafını çeken kişiye sürpriz hediyeler verilecek.

Yarışma detayları ve sonuçlar, “@travelturkeyizmir” instagram hesabı üzerinden takip edilebilecek.

Likya’nın Akdeniz’e açılan kapısı Patara

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılının teması Antalya’daki Patara Antik Kenti olarak belirlendi. Tema Türkiye’nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlatıldı. 10 kilometrekarelik alana sahip antik kentte uzun yıllardır Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında kazılar ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Ksanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş Köyü'nde yer almakla birlikte, Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biridir. Kent hakkında 6. yüzyıl öncesi hakkında yeterli tarihsel ve arkeolojik bilgi bulunmamaktayken, 1988 yılından beri kesintisiz yürütülen Patara kazılarında, Tepecik’te Tunç Çağı buluntularıyla bir arada ele geçen Protogeometrik çömlek parçaları, İ.Ö. 11. ve 10. yüzyıla kadar daha erken dönemler hakkında bilgilere erişilmiştir. Ayrıca Tepecik Sarnıcı içinden çıkan iki adet terakota heykelciğin Geç Tunç Çağ ya da Erken Demir Çağ içlerinden olması da sürekli bir yerleşimin izlerini işaret etmektedir. Patara Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Akdeniz kaplumbağaları Caretta-Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca ‘Noel Baba’ olarak da bilinen Aziz Nicholaos’un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer olarak varsayılan Patara, Likya Birliği’ne üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir şehirdir. Amfi tiyatro, tarihi deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma Zafer Takı, Tepecik Mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklarla tarihi açıdan büyük zenginliğe sahip antik kentte bulunan dünyanın en eski demokratik meclis binası bulunmaktadır. Bu bina, TBMM tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır. Apollon'un önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapmış olan Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir limandır. Bizans Dönemi'nde de önemini devam ettiren kent Hristiyanlar için önemli bir merkez olmuştur. Ayrıca St. Paul Roma'ya gitmek için Patara'dan gemiye binmiştir. İmparator Konstantin'in başkanlık ettiği 325 yılında düzenlenen İznik Konsülü'nde Lykia'nın tek imza yetkilisi Piskopos Eudemos'un Patara Piskoposu oluşu kentin bu devirde de gözde oluşunun kanıtıdır. Ortaçağ boyunca önemini sürdüren Patara, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmesiyle de önemli bir merkez olarak günümüze ulaşmıştır.