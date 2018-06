Yatlar tatil bölgelerine iniyor Merkezi İstanbul’da bulunan ve 22 ülkede acenteleri aracılığıyla denizyolu taşıma nakliyeciliği hizmeti veren Mega Yacht Transport’a yaz döneminin başlamasıyla gelen talepler arttı.

Yaz dönemine girilmesiyle denizyolu taşıma nakliyeciliğine taleplerde önemli bir artış yaşandığını söyleyen Mega Yacht Transport’un kurucu ortağı Ömer Uçar: “Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte yatlar güneye doğru inmeye başladı. Bu da doğal olarak sahil bölgelerindeki marina ve limanlara yat, tekne, gulet taşımacılığını hareketlendirdi. Bu seneye de oldukça iyi hazırlandık. Artan talepleri karşılamak için çok sıkı çalışıyoruz. Gemilerimiz ve vinçlerimiz her sene yenileniyor ve yılda beş kez bakıma giriyorlar” dedi.



Mega Yacht Transport 22 ülkede hizmet veriyor



Denizyolu taşımacılığında 17 yılı geride bıraktıklarını aktaran Uçar: “Tokyo’dan Florida’ya, Rotterdam’dan, Güney Fransa’ya kadar birçok noktaya gemi, yat, tekne, deniz otobüsü, askeri hücum bot ve gulet başta olmak üzere deniz araçlarının taşımacılığını yapıyoruz. Toplam 22 ülkede hizmet veriyoruz. Yerli üreticiler ve tersanelerle yurt içinde lojistik destek sağlıyoruz, globalde de Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu pazarında gerçekleştirdiğimiz denizyolu taşıma nakliyeciliği ile global referansa sahibiz. Global pazarda rekabet üstünlüğünü güvenli hizmet anlayışı ve teknoloji açısından donanımlı gemilerle zamanında teslimata önem vererek sağlıyoruz. Uluslararası fuarlardan Düsseldorf, Cannes ve Florida Boat Show için de taşıma gerçekleştiriyoruz. Biz anahtar teslim butik bir iş gerçekleştiriyoruz. İstikrar içinde büyüyerek küresel ölçekte rekabet gücünü artıran firmamızın hedefi Türk denizcilik endüstrisinin dünya pazarından daha fazla pay almasını sağlamak” dedi.



Tekneler internet ortamında takip edilebiliyor



Çok ciddi mühendislik çalışmalarıyla başarılı işler gerçekleştirdiklerini söyleyen Uçar: “Tekne sahipleri, internet ortamında geminin koordinatlarını takip ederek varış noktalarını hesaplayabiliyor. Biz de gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Körfez ülkeleri, Orta Doğu, Amerika ve Uzakdoğu’da, yani dünyanın her yerinde tekne taşıma işlemi için 14 adet gemimiz seyir halinde. Yükleme noktasından varış yerine sürecin her alanında ekibimiz ve ekipmanlarımız var. Güvenlik olarak da teknelerin başında mutlaka güvenlik ekibimiz oluyor. Tekneler gemiye yüklenmeden önce mühendislik departmanımız, her teknenin ağırlık noktasına göre bir yükleme şekli belirler. Çalışma sonrasında ise teknenin ağırlık merkezine göre beşikler yapılır. Bu süreçte çok ciddi bir mühendislik çalışması gerçekleştiriyoruz’’ dedi.