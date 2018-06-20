Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi spor bilim Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Yazlıkta yerli kiralıyor, yabancı satın alıyor

- RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Karahan: - "Yazlık konutlara ilgi artarak sürüyor. Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor" - "Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor"

Yazlıkta yerli kiralıyor, yabancı satın alıyor






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
RE/MAXGökhan Karahan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5