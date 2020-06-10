Yeni bir hijyen programıyla misafirlerini ağırlamaya hazır

Radisson Blu Hotel Vadistanbul Genel Müdürü Nihan Sıcakkanlı, hotel içi tüm faaliyetlerin T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirgeler doğrultusunda yürütüldüğünü ve mevcut tüm koşulların Covid-19’a karşı alınan hijyen tedbirleri ile devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Misafirlerimize, en iyi konaklama deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, mevcut hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarımızı daha da sıkı hale getirdik. Böylece, tüm misafirlerimizin, temiz ve güvenli bir ortamda konaklamasını sağlıyoruz. Kapılarımızı, dünden bugüne aralıksız açık tutabilmenin, olası her türlü tehdide karşı öngörülerimizle aldığımız tüm önlemler sayesinde, sizlere aralıksız hizmet sunabilmenin ve misafirlerimizi sürece adapte edilmiş koşullar ile ağırlayabiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Otelde alınan önlemler hakkında bilgiler verdi

Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da alınan önlemler hakkında bilgiler veren Nihan Sıcakkanlı, şunları anlattı: “Aldığımız önlemlerden birkaçı olarak, tüm girişlerde dezenfektan üniteleri, kişisel koruyucu ekipman (PPE) ve siperlik kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının artırılması ve kaydedilmesi, toplantı ve etkinlik mekanları dahil otellerin her alanında sosyal mesafe uygulanması, Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yönlendirmelerine ve sağlık yönetmeliklerine uygun eğitimler, gıda güvenliği standartlarının artırılması ve vurgulanması ve çalışanlara kapsamlı eğitimler verilmesini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Temizlik ve dezenfeksiyon protokolü, SGS işbirliği ile yapıldı

Otelde yapılan çalışmaları anlatan Nihan Sıcakkanlı, konuşmasına şöyle devam etti: “Otelimizde, derinlemesine temizlik ve dezenfeksiyon protokolü, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşu SGS ile işbirliği içinde oluşturuldu. Radisson Blu Hotel Vadistanbul olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler”in tüm gereklerini yerine getiriyoruz ve bu doğrultuda faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Radisson Hotel Group, yakında marka taahhüdünün kapsamını genişleterek 20 Adımlı Protokol ile, Toplantı ve Etkinlikler için 10 Adımlı Protokolü devreye alacaktır. Değerlendirilmekte olan bazı ilkeler şunlardır:

1-Oteldeki tüm alanların, özellikle çok temas edilen yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyon sıklığını artırma,

2-Otelin girişinde ve ortak alanlarda alkol bazlı el dezenfektanı üniteleri ve eldiven bulundurma,

3-Tüm oda anahtarlarını dezenfekte etme ve check-in sırasında güvenli bir şekilde sunma,

4-Teması minimuma indirmek için müşterilere hızlı check-out seçeneği sunma,

5-Temassız ödeme seçenekleri sunma ve bunları teşvik etme,

6-Her odada uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini gösteren kapı askıları,

7-Ekip üyelerine kapsamlı hijyen ve koruma eğitimleri verme,

8-Çalışanlara maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman sağlama,



