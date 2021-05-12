Yeni nesil seyahat platformu TU-AR Toplantısındaydı 

Travelinsightpedia’nın kurucu ortağı Alper Aydın, 10 ay önce girişimlerini kurduklarını belirterek; amaçlarının seyahat tutkunlarının ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgi, içerik ve çözümleri tek bir platformda bir araya getirmek ve dijital dünyadaki deneyimlerini en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanından gezginin üretmiş olduğu içerikler ve topluluklarının gücüyle diğer seyahat platformlarından farklılaştıklarının altını çizdi ve şöyle devam etti:

"Tam bu noktada, topluluğumuzun gücü ile güzel bir farklılaşma noktası oluşturuyoruz. İçeriklerimizdeki en büyük değer önerisi, ticari veya tanıtım amaçlı olmadan, topluluk üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini samimi bir şekilde paylaşmalarına dayanıyor. Topluluk üyelerimiz içeriklerinin tümünü kendi edinmiş oldukları deneyimler ışığında oluşturup, herhangi bir ücret almamaktadırlar. Okuyucularımız da dünyanın pek çok farklı yerinden gelen topluluk üyelerimiz sayesinde, okudukları her bir içerikte farklı bir gezginin gözünden deneyim sahibi olmaktadırlar. Bu da seyahat tutkunlarından oluşan topluluğumuzun ortak bir paydada buluşup, deneyimlerini birbirlerine aktarabilecekleri benzersiz bir ortam oluşturuyor."

Platform içerisindeki içerikleri kendilerinin geliştirdiği bir içerik üretim konsepti ile okuyucularıyla buluşturduklarını söyleyen Aydın, bu konsepti ‘Premium User Generated Content’ yani ‘Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Kaliteli İçerik’ olarak tanımladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki ana unsur, kullanıcılarımız tarafından oluşturulan yazı ve içeriklerin yayınlanmadan önce SEO(Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu) uzmanı editörlerimiz tarafından tekrar kontrol edilerek, SEO kurallarına uygun gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra sitemizde yayınlanıyor olmamızdır. Böylece oluşturulan her bir içeriğin kalite standartları belli bir seviyenin üstünde kalarak, arama motorlarında yapılan aramalarda en iyi yerlerde çıkmasına katkı sağlıyoruz. Böylece platform içerisinde içerik oluşturan kullanıcıların doğal yollarla binlerce kişiye ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Şimdiye kadar platformumuzda üretilen içeriğin yarısından fazlası sayıları 150’yi geçen dünyanın dört bir yanındaki yabancı kullanıcılarımız tarafından üretildi. Kullanıcılarımızın oluşturduğu içeriklerin yanı sıra, ekibimizdeki editörler ve yazarlar da gerekli stratejik içeriklerin üretilmesinde aktif rol oynuyorlar."

Yüzlerce şehrin gezi rehberinden, dünya çapındaki seyahat influencer’ları ile yapılan röportajlara, eğlenceli quiz, anket ve kişilik testlerinden, bilgilendirici listeler ve önerilere kadar geniş bir kategori skalasında içeriklerin platform içerisinde yer aldığını belirten Alper Bey, yakın zamanda rezervasyon ve pazaryeri özelliklerinin de platforma entegre edileceğini belirtti. Bununla birlikte seyahat tutkunlarına özel geliştireceğimiz çözümleri temel alan mobil uygulamaların da en kısa sürede yayında olacağını belirtti.

Şu an için, kurucu ortaklar Alper Aydın ve Osman Tunçyürek ile birlikte; editöryal alanda 8; pazarlama ve ürün geliştirme alanlarında da 2 olmak üzere kendilerine tam ve yarı zamanlı destek veren 12 kişilik bir ekip olduklarını belirten Alper Bey; en kısa zamanda faaliyetlerine daha profesyonel bir yapıya taşıyarak global çapta daha hızlı büyümeyi hedeflerini belirtti.

Pandemi dönemi ile birlikte değişen seyahat dünyasında kalıcı ve etki gücü yüksek bir oyuncu olmak istediklerinin altını çizen Aydın, ayrıca vermiş olduğu bilgilerle izleyicileri etkileyerek, ilerleyen zamanlar için Travelinsightpedia'nın seyahat alanında takip edilmesi gereken bir girişim olduğunun sinyallerini verdi.