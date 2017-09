Yeni Zelanda’ya gitmek için 10 neden

Güney Büyük Okyanus'da yer alan, son dönemde artan turizm talebi nedeniyle turistik yerleri ile ön plana çıkmaya başlayan Yeni Zelanda, Avustralya'nın 1.500 kilometre kadar güney doğusunda yer alıyor. Bin yılı aşkın süredir varlıklarını sürdüren, özgür ruhlu ve savaşçı Maoriler’in, Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına gelen Aotearoa adını verdikleri Yeni Zelanda, Büyük Okyanus’un en güzel ada ülkelerinden bir tanesi.



Toplam yüzölçümü Türkiye’nin üçte birine yakın olan Yeni Zelanda, sahip olduğu buzulları, şelaleleri, çiçeklerle bezeli yüksek dağları, yemyeşil tepeleri, uçsuz bucaksız fiyortları, buzul gölleri, vahşi okyanus sahilleri, kanyonları ve vahşi ormanları ile görülmeye değer. Macera arayışında olan gezginlerin popüler destinasyonları arasında yer alan Yeni Zelanda’nın en gözde şehirleri olarak da Auckland ve Christchurch son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkıyor.



Bu masalsı ülkeyi gezmek için 10 neden;

1. Muhteşem Denizi: Çoğunlukla dalgalı olan Yeni Zelanda’nın benzersiz sahil şeridi, vahşi görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa güzelliği sunuyor. Curio Bay ve Porpoise Bay’de akşamları penguenlerin karaya çıkışını izlemek ise eşsiz anlar vaat ediyor.



2. Oamaru kasabası: Viktoryan dönemi kıyafetlerinden kültürlerine kadar yaşatan kasaba halkı ile çok ilginç bir nokta. Kasaba, antika dükkânları, eski tarihi arabaları, sanat galerileri ve sürekli düzenlenen festivalleri ile yıl boyunca pek çok misafir ağırlıyor. Ayrıca, geceleri kasabada dolaşırken yavru penguenlerin etrafta dolaştığını görmek ise paha biçilemez.



3. Coromandel Ormanları: Bir diğer cazibe merkezi Coromandel Ormanları ise doğal olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü. Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da; denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı, dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin vazgeçilmezi.



4. Kutup Merkezi: ’Christchurch’te bulunan 1950’den beri Amerikalıların Antarktika’da yazın yürüttüğü çalışmaların sergilendiği bir müze olan ‘Kutup Merkezi’, mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri. Antarktika’nın soğuğu ve rüzgârının hissedilebildiği müzede o bölgeye ait kıyafetleri giyip kutupları deneyimlemek çok etkileyici kabul ediliyor.



5. Çöl Safarisi: Jiplerle yapılan çöl safarisinin daha zorlu şartlarda gerçekleşen versiyonu pek çok adrenalin severin katılmak istediği aktivitelerden. Ayrıca, gondola denilen teleferikle dağın tepesine kurulmuş restoranda, manzaranın tadını çıkararak yemek yemek de paha biçilemez.



6. Karavan Turu: Yeni Zelanda’yı yaşamanın en güzel yollarından biri de karavan gezisi… Ülkenin her yerinden kiralayabileceğiniz “campervan” isimli, konaklamanın mümkün olduğu karavanlar ile manzaralı yol boyunca Yeni Zelanda’nın keşfedilmemiş noktalarını görmek mümkün. Güney adasının orta bölgesinde yer alan Lake Tekapo ve etrafındaki buzul gölleri, ayrıca Queenstown ve fiyort bölgesi Milford Sound, doğa güzellikleri, bitki örtüsü, dağları, turkuaz renginde buzul gölleri ve sükûneti ile görülmeye değer.



7. Ekstrem Sporları: Macera seven turistlerin vazgeçilmez noktalarından biri olan Yeni Zelanda, birbirinden farklı ekstrem sporu ile meraklılarına heyecanı fazlasıyla sunuyor. Ayrıca, her şehirde bulunan donanımlı tur ofislerine başvurmayı unutmayın. Bu ofislerden her türlü bilgiyi edinebilir aynı zamanda gezi ve ekstrem sporları için kolayca rezervasyon yapabilirsiniz. Yeni Zelanda’ da yapılabilecek ekstrem sporları; Jetbot Kullanmak, Rafting, Bungy-jumping, Sky Walk, Canyoning, Parapent, Zorbing ve Jet Boating…



8. Hobbit Köyü: Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit hayranları, Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki, 6 bin nüfuslu Matamata kasabasını kesinlikle görmeli. Hobbiton diye geçen plato, Hobbit evleri, filmdeki unutulmaz sahnelerin geçtiği mekanlar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu şirin evlere ek olarak, meşhur "Green Dragon Pub" (Yeşil Ejderha Hanı), "Su Değirmeni, "Çift Kemerli Köprü" ve "Party Tree" de köyde bulunan güzellikler arasındadır.



9. Fiordland National Park: Büyük buzulların erimesiyle ortayan çıkan Fiordland Milli Parkı, turistleri hayran bırakan bir manzaraya sahiptir. Güney Ada'nın güney kısmında yer alan bu parktaki en ünlü fiyort, Milford Sound olarak bilinmektedir. Rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilen bu fiyorda, The Milford Road ismindeki yol ile gidilmektedir. Bu yol dahi, başlı başına görülmesi gereken bir güzelliğe sahiptir. Doubtful Sound fiyordu ve Dusky Sound fiyordu da görülmesi gereken diğer fiyortlardır.



10. Rotorua: Yeni Zelanda yerlileri olan Maoriler için spritüal merkezlerinden biri olarak kabul edilen, volkanik aktiviteler ile oluşmuş bölge, Rotorua, kaplıcaları, çamur havuzları, gayzerleri ile ünlü bir yer.



Nasıl gidilebilir için bir örnek?

Türkiye’den Yeni Zelanda’ya ulaşım, Emirates ile Dubai aktarmalı olarak gerçekleşiyor. Emirates ile Economy Class biletler vergiler dâhil gidiş dönüş 1.256 Dolar’dan, Business Class biletler ise 4.310 Dolar’dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.



Yolcular seyahatlerini Emirates ile Auckland gidiş, Christchurch dönüş olarak planlayıp; havayolunun Avustralya’daki destinasyonlarından (Melbourne, Sidney, Perth, Brisbane, Adelaide) Yeni Zelanda’ya, Qantas Havayolları ile anlaşmalı uçuş programı olan Walkabout Pass ile seyahat edilebiliyor.



Yolcuların Avustralya ve Yeni Zelanda’daki seyahat taleplerine göre oluşturulan Walkabout Pass programı, yolcuların seyahatlerine başlamadan önce Emirates’ten aldıkları tek bir bilet ile istedikleri parkurlara ulaşmalarını sağlıyor.