FİRUZ BAĞLIKAYA 3 YIL SÜREYLE YENİDEN TÜRSAB BAŞKANI SEÇİLDİ

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen seçimde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentası temsilcisi oy kullandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimin kazananı yüzde, 63’lük rekor oranla mevcut Başkan Firuz B. Bağlıkaya’nın listesi oldu.

SEYAHAT ACENTALARI FİRUZ BAĞLIKAYA İLE DEĞİŞİME DEVAM DEDİ

Sandık başına giden 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentasından 2 bin 510 oy alan Bağlıkaya, ikinci kez TÜRSAB Başkan’ı seçildi. “Değişim Devam Ediyor” sloganıyla yeniden TÜRSAB Başkanlığı’na aday olan Firuz B. Bağlıkaya, güven tazeleyerek 3 yıl süreyle ikinci kez başkan oldu.

BAĞLIKAYA AÇIK FARKLA KAZANDI SEKTÖR BAĞLIKAYA DEDİ

TÜRSAB Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan ve seçim kampanyalarını ayrı ayrı yürüten Davut Günaydın, Tansu Demir, Hasan Erdem seçim öncesinde birleşme kararı aldı. 3 aday ortak hazırladıkları beyaz listeyle seçime girdi. Davut Günaydın’ın başkan adaylığındaki ortak liste, bin 464 oy aldı.

İstanbul Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi için oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp, 17.00’de sona erdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren seyahat acentası temsilcileri, oy vermek için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na akın etti.

İkinci kez TÜRSAB Başkanlığı’na aday olan ve mavi liste ile seçime giren Firuz B. Bağlıkaya, oyunu kullanmak için Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’na geldiğinde yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı.

BAĞLIKAYA TÜRSAB SEÇİMLERİNDE 2 BİN 510 OY ALARAK YENİDEN BAŞKAN OLDU

Sandıklar saat 17.00’de kapandı. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi için sandık başına 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentası gitti. Oy sayım işlemi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. 4 bin 45 oyun 2 bin 510’nu alan Firuz B. Bağlıkaya, yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi.

REKOR KIRAN SEKTÖRE REKOR KIRARAK BAŞLADI

Bugüne kadar en fazla üyenin oy kullandığı TÜRSAB seçimleri, rekor katılıma sahne oldu. TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da TÜRSAB tarihinde en fazla oy alarak seçilen Başkan olarak tarihe geçti.

Bağlıkaya zafer konuşmasını yapmadan önce rakibi Davut Günaydın’ı sahneye davet etti. Dostane bir ortamda geçen seçim kongresi için Günaydın’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

BAĞLIKAYA İKİNCİ DÖNEME REKORLA GİRDİ

İkinci kez TÜRSAB Başkanı seçilen Firuz B. Bağlıkaya, yaptığı teşekkür konuşmasında oy kullanmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen seyahat acentası temsilcilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Bağlıkaya; “Benim kıymetli dostlarım yol arkadaşlarım, helal olsun. Gecem, gündüzüm, emeğim, alın terim; size helal olsun. Ama bundan çok daha önemlisi; size helal olsun. Başarı sizin başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe, yaptığınız fedakarlıklara, cesaretinize, işinizden, ailenizden ayırıp verdiğiniz zamana helal olsun. Birlikte çıktığımız bu güzel yolda yürümeye devam edeceğiz. Üyelerimizin sandığa büyük bir teveccühü oldu. 21 ayda her şeyi yapmak mümkün olmadı. Bu nedenle bir döneme daha ihtiyacımız vardı. Değişimin devam ediyor olması, başarısıyla da doğru orantılıydı. Kesintiye uğramak istemiyorduk. 21 aylık bir sürede bir şeyleri yapıp yetiştirmek, bir yandan da eskilerle mücadele etmek gerçekten zor bir süreçti. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kongremiz son derece kardeşçe geçti. Bizim rakip olduğumuz arkadaşlarımızla bir sorunumuz yok. Onlarla kardeş kardeş bu kürsüde konuşabiliyoruz. Umarız bunlar sonraki kongremiz de daha kardeşçe, daha aile ortamında geçerek mesleğimizin sorunlarını tartıştığımız bir ortam olur. Bundan sonraki dönemde çok çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte elimizden geldiğince mesleğimize bir şeyler katmaya devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşte TÜRSAB 24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın teşekkür konuşması…

24. Dönem TÜRSAB Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başkanlığa seçilen Firuz Bağlıkaya, sahneye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Bağlıkaya, tüm TÜRSAB üyelerine, ekibine ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Firuz Bağlıkaya; teşekkür konuşması kapsamında üye, BTK temsilcilerine ve çalışma arkadaşlarına hitaben “Alın terim helal olsun sizlere… Başarı sizin başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe… Cesaretinize, işinizden, ailenizden verdiğiniz zamana helal olsun. Nefesinize, yüreğinize helal olsun” dedi.

İşte 24. Dönem TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın teşekkür konuşması:

Helal olsun…

Alın terim helal olsun size… Başarı sizin başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe…

Cesaretinize, işinizden, ailenizden verdiğiniz zamana helal olsun. Nefesinize, yüreğinize helal olsun.

Arkasında hak olanın sırtı yere gelmez.

Muhteşem insanlara helal olsun.

Değerli Kardeşlerim;

Birlikte çıktığımız bu güzel yolda birlikte devam edeceğiz.

Üyelerimizin tüm sandıklarda çok büyük bir teveccühü var; buna layık olmamız gerekiyor hep beraber.

Değişimin devam ediyor olması aslında başarısıyla doğru orantılıydı.

Kesintiye uğramak istemiyorduk 21 ay gibi bir sürede bir şeyleri yapıp gerçekleştirmek, olayı kavramak bir yandan da mücadele etmek gerçekten zor bir süreçti. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık.

Kongremiz aslında son derece kardeşçe geçti. Kardeşliğimizi bozan bir ya da iki kişi vardı. O her kongrenin kardeşliğini bozuyor zaten. Aslında bize bir şey yapamıyorlar ama hazîruna ayıp ediyorlar.

Ümit ediyorum bundan sonraki kongrelerde en azından o arkadaşlarımız derslerini almışlardır.

Bizim rakip olduğumuz arkadaşlarımızla bir sorunumuz yok. Burada çıkıp, kürsüde konuşuyoruz. Onlarla sıkıntımız yok ama kongreyi gerçekten karıştırmak isteyen arkadaşlar ile ilgili sıkıntımız var. İnşallah bundan sonra bu hataları yapmazlar. Kongrelerimiz çok daha kardeşçe, çok daha aile ortamında çok daha sıcak geçer. Gerçekten meslek sorunlarımızı tartıştığımız bir kongre olarak geçer.

Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde yine çok çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte elimizden geldiği kadar mesleğimize değer katmaya çalışacağız.

Bu yolda benim yanımda olduğunuz için size şükranlarımı sunuyorum; gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Çok teşekkür ediyorum hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.