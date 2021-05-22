Yurt dışı Seyahat Sağlık Sigortası’na koronavirüs teminatını ekledi

Türkiye’nin lider seyahat sitesi Enuygun’un, ALLIANZ iş birliği ile gerçekleştirdiği Seyahat Sağlık Sigortası teminatına, pandemi nedeniyle geçirilebilecek hastalıklar da eklendi. Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi, insanları yolculuk öncesi ister istemez endişeye düşürebiliyor. Enuygun ALLIANZ iş birliği ile yurt dışı Seyahat Sağlık Sigortası yaptırarak bu endişelerinizi giderebilirsiniz. Böylece yurt dışındayken geçirebileceğiniz koronavirüs dahil, beklenmedik rahatsızlıklarınız için kendinizi 30.000 Euro’ya kadar teminat altına alabilirsiniz.

30.000 Euro’ya kadar teminat

Yurt dışı seyahati öncesi hem olası bir rahatsızlık ve kaza gibi durumlar hem de koronavirüse yakalanma riskine karşı seyahat sigortası yaptırmanın önemine dikkat çeken Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu “30.000 Euro’ya kadar bulunan bu sigortayı yaptırmak son derece kolay. İster uçak bileti satın alırken isterseniz de yurt dışı seyahati öncesinde Enuygun Seyahat Sigortası sayfasına girerek gideceğiniz ülkeyi ve giriş-çıkış tarihlerini seçerek sigortanızı kolayca ve uygun fiyatlarla yaptırabilirsiniz. Örneğin; Almanya’ya yapılacak 10 günlük bir seyahatin sigorta bedeli 95 TL, ABD’ye yapılacak 10 günlük bir seyahatin sigorta bedeli ise 120 TL tutuyor. Seyahat Sağlık Sigortası’nın pandemi teminatı da bulunuyor, Covid 19 ile ilgili geçirilen tüm hastalıkları kapsıyor” dedi.”

Yurt dışı Seyahat Sağlık Sigortası aynı zamanda bagaj kaybı veya hasarı yahut geçirilen hastalık sebebi ile konaklamanın uzaması gibi durumları da teminat altına alıyor.

Wingie Enuygun Group Hakkında

Wingie Enuygun Group, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, dijital düşünen ve kullanıcılarına en kusursuz deneyimi sunmak için çalışan seyahat odaklı bir teknoloji şirketidir. Wingie Enuygun Group, her ay en uygun seçeneklerle buluşturduğu 17 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile Türkiye’de seyahat sektörünün online dönüşümüne yön veriyor. Hizmet verdiği alanlar arasında; uçak bileti, otel, otobüs bileti, araç kiralama, kredi ve sigorta yer alıyor. 6 milyonun üzerinde uygulama indirme ve son 3 yılda 15 milyondan fazla gerçekleşen bilet satışı ile seyahat sektöründe öncü olma özelliğini taşıyan Enuygun; 2028’e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girme vizyonuna paralel olarak, global markası Wingie ile 5 dilde hizmet sunuyor.